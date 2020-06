Calamaro le confesó a EL LIBERAL el día que quiso convertirse en mujer

11/06/2020 - 20:21 Pura Vida

El músico y compositor Javier Calamaro es dueño de una extensa trayectoria, con 7 discos en su haber como solista, más un pasado con “Los Guarros”.

Hoy ofrecerá un show por streaming, con la participación virtual del pianista Leandro “Chapa” Chiappe, quien se sumará desde su casa. Juntos darán a conocer el nuevo videoclip de su canción “Milagro” a 17 años de su lanzamiento.

Antes habló cara a cara con EL LIBERAL a través de una videollamada por Skype y analizó el momento que le toca transitar.

“Estreno de la canción a través de todas las plataformas de música y estreno del video a través de Youtube”, señaló Javier apenas se inició la conversación.

“Esta es ciento por ciento una obra creada, concebida y lanzada durante la cuarentena, y es una obra comparable con una producción que hubiésemos grabado con una banda entera, en grandes estudios. Estamos logrando el mismo efecto durante la cuarentena y con un equipo de gente ínfimo”, adelantó.

¿Cómo ha sido la producción de este video?

La producción de la canción en sí misma fue algo íntimo, muy personal, muy chiquito, yo solo llamando a los músicos, pianista, guitarrista, bajista, yo metiendo la batería, la voz y los coros. Por supuesto, son músicos excelentes, son tipos muy muy buenos, y al terminar ese proceso la canción se la pasé a Nicolás Guerrieri para que la mezcle. Cuando escuché la canción terminada, abrí los ojos después de escucharla por segunda vez seguida y me vino como un rayo, me bajó una idea a la cabeza, y esa idea que me bajó instantáneamente, enloquecimos. Por otra parte, yo no soy un tipo muy visual. A mí, no es que en mi vida se me ocurrieron un montón de ideas para hacer un video. Pero esta tampoco es una idea para hacer un video. Finalmente lo que ocurrió es que el concepto de esto, la bajada de línea, más la realización de este videoclip lo que da como resultado es que parece que la canción hubiese sido hecha para ser la banda de sonido de un cortometraje. Dejó a la canción relegada. Y eso que la canción es súper visceral, hermosa, tremenda, súper intensa... El video tiene un significado tan grande, expande tanto lo que digo con la canción, que es bastante explícito.

Las imágenes del video pasaron a tomar mayor protagonismo que la canción...

Es un concepto que habla de este tiempo de cuarentena, de miedo instalado en la gente. Habla de este tiempo de transformaciones en cierto plano. De hecho, la idea que me bajó ese momento fue me “quiero convertir en mujer”. Y pensaba... tenía mi propio santito y mi propio diablito hablándome. Y el santito me decía “Javier, sos un cantor de rock. Te vas a convertir en mujer, no podés mostrar tanto”.. y el diablito decía: “Sí, hay que sacarse todo, y vas a ver que cuando hagas este video, esta obra de arte, que es más que nada un mensaje, con una estética fenomenal, cuando eso salga vas a ver que muchos hombres te van a decir: “Javier, yo también tuve la fantasía de ser mujer alguna vez”. Y no fue un acting, aunque empezó así y como un juego. Pero cuando estaba en la mitad de la transformación, me di cuenta de que me estaba sintiendo como una mujer, y decía “no me siento más como Javier, no me siento como un hombre”. Fue una experiencia increíble.

Sobre en qué se inspiró para este potente video, Calamaro contó: “Yo soy completamente atemporal, siempre me consideré así. No me importa si estoy contra la moda. Si la tendencia va por acá y yo por otro lugar. Lo que me bajó de arriba fue como la inspiración pura, en una fracción de segundos. Me acordé de lo que me decía mi viejo: 'La inspiración es una cosa de origen divino, no sabemos de dónde sale esa idea'”.

Es una conexión espiritual...

¿A qué le atribuís la inspiración? Es un misterio, un rayo, es un misterio cuántico.

Cuando te escuché decir que querías ser mujer, me pregunté en qué estaba pensando previamente...

Mientras escuchaba la canción, con los auriculares puestos, cerré los ojos y me pasó algo extrañísimo. Guerrieri (el ingeniero de sonido) le encontró la magia a la canción y la potenció, y después la volví a escuchar, abrí los ojos y salí corriendo, la agarré a mi mujer y le dije: “Ya la vi, ya la vi, me quiero convertir en mujer. ¿Qué te parece la idea? Yo iba con mucha duda, qué estoy diciendo. Encima yo canto tanto, no soy homosexual, bisexual tampoco, si lo fuese no tendría problemas en confesarlo, pero de dónde sale. Y así como se lo dije sin pensar, me di cuenta de que era una fantasía ancestral, que era una necesidad que todos mis ancestros reprimieron, o por lo menos eso es lo que pensé en ese momento y sigo pensando. Es cierto que vi la serie “La chica danesa”, por segunda vez, pero el video no tiene nada que ver con ella. De dónde salió no sé. No lo pensé. Lo sentí directamente.

¿Por qué elegiste reversionar Milagro, y no otra canción de tu repertorio?

Esta canción tiene 17 años. Y hace un año seleccioné ciertas canciones de mis primeros discos que hoy haría de otra manera, y que ni quería escucharlas ni volver a cantarlas así como eran originalmente. Cuando vino la pandemia, “Milagro” era el mayor desafío porque era una canción, en su versión original, que no estaba para nada resuelta. No es que la mejoré un poco, la convertí en otra cosa. De hecho, la versión original no me gustaba y nunca la canté en vivo. Sabía que tenía una gran canción, una buena letra, una armonía hermosa, pero esa canción tenía que ser visceral, desgarradora, pausada, como un latido en cámara lenta. La encaré y ahora es la creatividad pandémica.