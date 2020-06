FÚNEBRES | 12 de junio del 2020

12/06/2020 - 00:01 Funebres

Fallecimientos

- Antonio Fortunato Salas

- Marcelo Hugo Medina (Termas)

- Gineza Martina Castillo

- Eva Cristina Rojas de Vega

- Milagros Valenzuela

ÁLVAREZ, FAUSTINO ANTONIO GUILLERMO

CASTILLO, GINEZA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos Lidia Ester Castillo de Salegas y flia, Nora Monserrat Castillo y flia. Maria Teresita Castillo y flia, Gladys Noemí Castillo y flia, Norma Liliana Castillo y flia., Alba Luz Castillo y flia. y familia Fuentes Castillo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cementerio Parque El Descanso.

CASTILLO, GINEZA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. "Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dió es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Su sobrina Sandra, Elizabeth, Federico y Victor Fuentes Castillo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cementerio Parque El Descanso.

CASTILLO, GINEZA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. "Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque esté muerto vivirá". Sus sobrinos nietos Juan y María Fuentes Castillo, Tomás, Ignacio, Agustina y Micaela De Marco Fuentes participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy las 9 hs en el cementerio Parque El Descanso.

LA MÓNICA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/20|. Zulema Salvatierra participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Aldo y Lili. Ruego una oración en su memoria.

LA MÓNICA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/20|. Josefina Stancampiano de Muratore participa con inmenso dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos, hijos politicos y nietos en este difícil momento y eleva oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

LAMI HERNÁNDEZ, ALICIA JOSEFINA DEL VALLE

OLLER ELVIRA DEL VALLE (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en praderas cubiertas de verdor El me hace descansar". Sus primos Miguel Ángel y Bettina Corvalán y Carlos Caro y sus hijos: Carlos, Cecilia, Virginia, Anita, Lucia y Francesca acompañan a su familia en difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

ROJAS DE VEGA, EVA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanas políticas Lucy Vega y flia. Romelia Vega y flia. y Cristina Vega y flia. participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

SALAS, ANTONIO FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. Sus hermanos Mario y Leonor, sus hijos Leonardo, Lorena, Valeria, Andrea, Cecilia, Shirley y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SALAS, ANTONIO FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. Su cuñada Aída Luz Suasnábar y sus hijos Leonardo, Lorena, Valeria, Andrea y Cecilia participan con hondo pesar su fallecimiento. Piden que su alma descanse en paz.

SALAS, ANTONIO FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. Hugo Torres, su esposa Olga Suasnábar, sus hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento. Ruegan que Dios lo tenga en su gloria y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

SALAS, ANTONIO FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. La promoción Perito Mercantil 1962 de la Esc. Comercio "Antenor Ferreyra" acompaña a sus familiares. Que en paz descanse.

VALENZUELA, MILAGROS AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Sus padres Luis y Alejandra, hnos. Nahuel, Francisco, Damián, Romina, Luna, Milagros, abuelos, tíos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ZANONI, MARIO ERNESTO

PÉREZ, GLADIS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/15|. Mami: Hoy hace 5 años de tu partida, aunque ya no te escuchemos con nuestros oídos, sabemos que tu dulce voz nos susurra en nuestros pensamientos. Aunque ya no podemos verte con los ojos, te complementamos en nuestros recuerdos. Aunque ya no podemos estar juntos en la tierra, tenemos la certeza de que nos vendrás a buscar para ir al cielo. Te amamos hoy y siempre. Tu hija Carmen, tus nietos Belén y Roberto y bisnietos Tizi y Stefano.

La Banda

BOLÁÑEZ DE RÍOS OLIVERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/20|. Arturo Tahhan participa con pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BOLÁÑEZ DE RÍOS OLIVERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/20|. Gladys E. Giménez, sus hijos Miguel, Martin, Mariano, Ana y Marcelo Figueroa y sus respectivas flias, acompañan a Osvaldo, Cristina, Panchy y demás familiares con el afecto de siempre. Elevamos oraciones en su memoria. ¡Descansa en paz!

BOLÁÑEZ DE RÍOS OLIVERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/20|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BOLÁÑEZ DE RÍOS OLIVERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/20|. Propietarios y personal del Grupo Darwin Seguros, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su cliente y amigo Ing. Osvaldo Ríos Olivero.

BOLÁÑEZ DE RÍOS OLIVERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/20|. Darwin, Zulema, Lucía y Darwin (h) acompañan en el dolor a Osvaldo y familia por la irreparable pérdida de su esposa Mary. Se ruega una oración en su memoria.

BOLÁÑEZ DE RÍOS OLIVERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/20|. Grupo Sancor Seguros participa el fallecimiento de la esposa de su distinguido socio Ing. Osvaldo Ríos Olivero.

MEDINA, MARCELO HUGO (Yiyilo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su esposa María Salvatierra, sus hijos Sergio, Leo, Manuel, Tito, Rosario, Hugo y Daina, nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.