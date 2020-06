El crimen de George Floyd y la carrera presidencial

12/06/2020 - 10:41 Opinión

Por Agustín Alcorta

Abogado

El reciente asesinato del afroamericano George Floyd por parte de las fuerzas policiales de Minnesota y la consecuente reacción de la sociedad americana, revelaron nuevamente las cicatrices indelebles que la esclavitud dejó en ella.

Muertes y abusos policiales cometidos en contra de la población negra son constantes en el país del norte, así como los consecuentes estallidos de violencia que estos originan. Basta recordar los saqueos de 2016 en Charlotte cuando Keith Lamont Scott murió en manos de la policía de Carolina del Norte o, un poco más en el tiempo, cuando en el año 1990 la Justicia decidió absolver a los agentes que habían golpeado al taxista negro Rodney King lo que provocó la ira de la comunidad y dejó como saldo la muerte de 54 personas, más de 2.000 heridos e innumerables daños materiales en la ciudad de Los Ángeles.

Claramente ni el crimen de George Floyd ni la golpiza al taxista King fueron los motivos que originaron los saqueos y las masivas manifestaciones. Puesto que si cada acción conlleva una reacción, los disturbios parecen ser desmedidos en un país que puede ufanarse de la solidez de sus instituciones. Es decir, el acto de violencia policial debería haberse resuelto en una corte judicial. Sin embargo, terminó destapando la olla de presión que es la sociedad americana, la que no logra erradicar el odio racial de un importante sector de la población blanca.

Si bien es cierto, desde los años 60 el Capitolio ha sancionado innumerables leyes a los fines de combatir el racismo, como la fijación de cupos o la aplicación de acciones de discriminación positiva a las diversas actividades de la vida civil americana. Estas no fueron suficientes para lograr la cohesión social.

Quizás el problema se origina en el mismo sistema político norteamericano, cuyo procedimiento electoral no promueve la participación masiva de los votantes y menos aún la de los trabajadores poco calificados dentro de los que se encuentra la población negra. Las elecciones se realizan en días laborables y la votación no constituye una obligación cívica, por consiguiente no hay incentivo para que un obrero con una pesada carga horaria se presente a votar luego de un agotador día de trabajo.

No menos importante es el hecho de que en elecciones presidenciales el voto no es directo sino por colegio electoral, es decir no gana el candidato que más proporción de votos obtenga sino aquel que consiga mayor número de bancas en el colegio electoral. Esto tiene importancia porque los estados costeros, que son los más poblados y progresistas, terminan teniendo igual peso que los del centro y sur del país, que son los más conservadores y en los que históricamente el racismo se encuentra más arraigado. Por consiguiente, en las plataformas electorales los candidatos tratan de cautivar a ese importante espectro electoral evitando lanzar proclamas con transformaciones de fondo que es lo que se necesita para resolver tan acuciante problema.

Este sistema posibilitó el triunfo de Trump, el cual si bien no es responsable de las prácticas racistas, su carácter irascible y sus medidas populistas promovieron el pandemónium que asola al país del norte según palabras de Blas De Blasio, alcalde de Nueva York.

Sea como fuere no está claro que el estallido de violencia implique un cambio en la política americana y, menos aún, que la sociedad vire a la izquierda e impida la reelección de Donald Trump. Muy por el contrario, si la violencia no se encauza en términos políticos y en la aparición de nuevos liderazgos que representen a la comunidad negra, los disturbios solo habrán sido uno más de los tantos levantamientos populares con los que esporádicamente los afroamericanos desahogan su bronca.

Ciertamente el fuerte bipartidismo norteamericano impide el surgimiento de nuevas alternativas políticas tal como sucedió con Podemos en España, partido que nació en 2014 a la luz de las masivas manifestaciones populares. El movimiento político supo capitalizar la indignación social y conformar una alianza con el PSOE que llevó a la presidencia a Pedro Sánchez.

El año electoral está en marcha en el país del norte. El desafío del partido demócrata y el progresismo americano consistirá no sólo en apaciguar la violencia y evitar un movimiento reaccionario sino también en mantener viva la indignación popular e intentar ser competitivo en una carrera presidencial que prácticamente lo tenía fuera de juego. l