Las mentiras detrás de la expropiación de Vicentin

12/06/2020 - 10:46 Opinión

Por Rubén Kleiman

Excoordinador provincial del Plan Belgrano, dirigente de Juntos por el Cambio

“Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”.

Con estas palabras grandilocuentes el presidente Alberto Fernández justificaba el pasado lunes la intervención y posterior estatización de la empresa agroexportadora Vicentin. Si bien es una frase que busca impactar en el corazón de los argentinos ocupados en superar una creciente pandemia, no resiste el menor análisis.

El concepto de soberanía alimentaria surge en la época de la posguerra en los países europeos que, al no producir alimentos y depender de otros países para abastecerse de los mismos, padecieron grandes hambrunas. Intervino ahí el Estado para fijar como objetivo prioritario el autoabastecimiento de alimentos y tener así la tan mentada “soberanía alimentaria”.

Nada más alejado de la realidad argentina. Nuestro país no sólo se autoabastece de alimentos sino que exporta grandes excedentes a todo el mundo desde los inicios de su historia.

Esto quedó demostrado en la actual cuarentena cuando, a pesar de los problemas ocasionados en el comercio mundial, no faltó un solo alimento para los consumidores argentinos.

Pero esto es solo una parte. Si se analizan algunas de las frases vertidas por el Presidente en la conferencia de prensa podemos notar otras falacias que no podemos dejar pasar: “Necesitamos favorecer a los pequeños productores y que puedan seguir contando con una empresa a quien venderle la producción”.

Los productores, grandes y pequeños, tienen un gran número de empresas a quien venderle su producción además de Vicentin.

Por otra parte, el Estado Nacional tiene las herramientas para favorecer a los pequeños productores mediante la reducción de las retenciones que pagan, lo cual, a pesar de haber sido prometido por el actual gobierno, nunca fue cumplido.

“Vicentin es una empresa que se dedica a la producción de alimentos que en un momento pospandemia tiene una relevancia singular”.

Vicentin no tiene ninguna influencia en la “mesa de los argentinos”. No produce alimentos, sino harina, aceite de soja y biodiésel, “commodities” que no tienen como finalidad la alimentación humana ni tampoco el mercado interno.

La producción la hacen los productores agropecuarios y la elaboración de alimentos está a cargo de la industria local.

“Queremos que el Estado tenga una empresa testigo en el mercado de granos que dé señales para que el resto del mercado sepa por donde caminar”.

Los precios de los granos y sus derivados tienen un precio internacional por lo que no tiene ningún sentido la presencia de una empresa estatal que no tiene la capacidad de formar precios.

“La gestión futura de la empresa estará a cargo de YPF Agro, con una gran experiencia en el mercado de granos”.

YPF Agro comercializa combustible a los productores agropecuarios canjeando los mismos por granos. Esto no la convierte en una empresa agropecuaria, mucho menos con la capacidad para gerenciar una empresa agroexportadora de cereales, oleaginosas y sus derivados.

En otro aspecto, ha llamado la atención la ausencia en todo este proceso del ministro de Agricultura, de quien dependen las políticas del sector agropecuario y la presencia de una senadora por Mendoza que no presenta antecedentes ni formación en la materia, representando además a una provincia totalmente ajena a la producción de granos.

Cuando se cuestiona la importancia que se le da a un cargo (Secretaría o Ministerio) no hay que fijarse en el título sino en la importancia que se le da al mismo.

Otro de los aspectos resaltados ha sido el de mantener las fuentes de trabajo, las cuales en ningún momento han corrido riesgos, ya que la empresa ha mantenido los sueldos al día sin suspensiones ni despidos.

Todo esto no hace más que demostrar que se trata de una iniciativa con otras finalidades no explicitadas que tienen más que ver con cuestiones ideológicamente perimidas hace décadas o con el acostumbrado manejo de “cajas”, sin importar su procedencia. l