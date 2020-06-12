CARTELERA TV / 13 de junio de 2020

-
CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.30 CINE. VAQUERAS Y ÁNGELES
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 FINDE EN NICK
15.45 CLUB 57
16.30 CINE. SABOR A MIEL
18.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
19.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
19.45 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL (CONTINÚA)
21.15 30 AÑOS DE RISAS JUNTOS
22.15 PH. PODEMOS HABLAR
00.15 VER. VIDA EN RED
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 FANÁTICAS
14.00 SGO., PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: OLÍMPICO vs. QUIMSA