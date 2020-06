12/06/2020 - 22:08 El Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

“Habéis oído que se dijo a los antiguos: ‘No jurarás en falso’ y ‘Cumplirás tus juramentos al Señor’.

Pero yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno”.

Reflexión

Este fragmento que contemplamos hoy, es parte del capítulo 5º del evangelio de Mateo, constituye lo que se llama Discurso Evangélico de Jesús o también Sermón de la Montaña.

Jesús, seguido por una gran muchedumbre, sube al monte donde se sienta y comienza a enseñar a toda la gente que iba tras Él.

Comienza refiriendo las Bienaventuranzas, como el nuevo espíritu que ha de guiar el Reino de Dios e invita a un nuevo modo de vivir. No pretende abolir ni la Ley ni los profetas, como norma de vida de los israelitas, pero sí viene a dar cumplimiento y una nueva visión de todo aquello que marcan estas normas.

Va desgranando algunos puntos de la antigua ley, dándoles una nueva interpretación para conseguir que la justicia de aquellos que le siguen, sea mayor que la de los escribas y fariseos.

Va puntualizando el decálogo, no matarás, invitando a la reconciliación; no cometerás adulterio o lo que permitía la ley sobre el repudio de la propia mujer, dándole acta de divorcio; el ojo por ojo, diente por diente, invitando a abandonar el odio y acoger la mansedumbre; el amar a los enemigos, revolucionando lo que era el sentir generalizado.

En ese contexto dice también que se abstengan de jurar por cualquier motivo, ni por el cielo ni por la tierra, ni por Jerusalén como ciudad santa, pues es la ciudad del gran rey etc. Porque con ese tipo de juramentos no puedes cambiar el curso de la vida, pues lo que tenga que suceder sucederá, sin que nosotros lo podamos cambiar, por eso aconseja la moderación en el lenguaje, porque lo demás procede del Maligno.

Cuántas veces, llevados por nuestro propio genio, juramentamos el tener una actitud frente a la vida, y luego no podemos cumplirlo, quedándose todo en “agua de borraja”, por eso Jesús nos aconseja no ser lenguaraces y no comprometernos en hacer lo que no podemos cumplir.

¿Nos cuesta mucho abandonarnos en manos de Dios? ¿Somos capaces de dejarlo todo por Él? ¿Se nos va la fuerza por la boca cuando juramentamos algo que luego no podemos cumplir?

En el evangelio de hoy se habla de la sinceridad a partir del valor y del uso del juramento. Aclaremos antes una cosa: Jurar, en sí mismo, no es un error. Hasta el mismo derecho canónico prescribe el juramento.

Jurar ante Dios puede constituir incluso una expresión de fe en Quien está en todas partes, lo ve todo e interviene a favor de los justos.

Pero, lamentablemente se da el fenómeno de la mentira. Por ser tan universal, origina la triste experiencia de que nadie se fíe de quienes hablan sin testigos.

Por eso, los tribunales de justicia exigen siempre testigos; y, según los judíos, debían ser al menos dos.