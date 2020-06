FÚNEBRES | 13 de junio del 2020

12/06/2020 - 22:55 Funebres

Fallecimientos

- Dardo Aníbal Gerez (La Banda)

- Carlos Alberto Gorosito

- Mateo Amancio Díaz (Clodomira)

- Mónica Silvana Suárez

- Ricardo Acosta

- Beatriz Nuno de Pantoja (Tucumán)

Sepelios Participaciones

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Su esposa Marta Sánchez, hijos Ticky,Carolina, Lupi, hijos políticos Luis,Andrea y Pio participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO. SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Mi viejo querido siempre estarás en nuestros corazones. La vida está hecha de historias y la tuya nos dejo muchas para contar. Su hijo Ticky, Sra. Andrea y nietos Micaela, Martin, Hernán, Leandro y Martina.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. El dolor se convierte en paz cuando tus recuerdos vienen a mi mente. Con tus besos y tus " Mi chiquita ", tus habilidades y manías serán siempre mis mejores recuerdos y la mejor herencia. Descansa mi viejo querido. Su hija Carolina, Luis, nietas y bisnietos.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Papi siempre tendré presente tu voz, esa tan especial, aunque pase el tiempo y no te encuentre entre nosotros, tu alma sigue conmigo. Siempre recordare tus últimas palabras " Chau mi chiquita, volve ". Te amamos. Su hija Guadalupe y su flia. Pio y Camilita.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Sus sobrinos Cesar, Fabián, Rita y José Povedano y familias. Participan su fallecimiento rogando resignación para su tía Marta y sus primos Tiky, Carolina, Lupita y sus respectivas flias. Que descanse en paz.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su sobrina Ana y Joaquín Morcillo acompañan a su familia en este doloroso momento.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Sus sobrinos Peque Sánchez y José Areal e hijos participan su fallecimiento y acompañan a la flia. Rogamos oraciones en su memoria.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su sobrino Carlitos Sánchez, su esposa Natalia Ibáñez e hijos. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus cuñados Isabel Sánchez y Francisco Povedano participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa, hijos y nietos pidiendo al Altísimo su descanso eterno.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Tío querido, ya descansas en paz! Estarás siempre en mi corazón. Tu Valentinita ( Nati Sánchez ).

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Su cuñado Julio Sánchez, Liliana Navarro, sus hijos Martita, Macho y Coco y sus respectivas flias. acompañan a Marta Sánchez e hijos en este doloroso momento. Descansa en paz Chingo y que brille para él la luz que no tiene fin.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus cuñados Gabriel y Tamy, sus sobrinos Carlitos, Peque y Natalia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Querido abuelo, viejo, la ausencia es grande, no hay consuelo, solo el deseo de que encuentres paz. Fuiste el ejemplo y la enseñanza pura para todos tus nietos. Te vamos a extrañar. Mariana, Florencia, Ximena, Paula, Micaela, Martin, Hernán, Leandro, Martina, Camila y bisnietos.

CÁCERES DE YSAAC , MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Su esposo Juan Angel Isaac, su hija Judit Elizabet Isaac ,su hijo politico Esteban Fidnay ,sus hnas Mirian y Chiqui, su hno politico Walter, sobrinos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CASTILLO, GINEZA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu reino. Tus amigas Negrita Ledesma, Negrita Villagran, Elisa Gallo, Mary y Dorita Carranza participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GOROSITO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Su madre María Mercedes, su esposa Karina, sus hijos Carlos, Luna, sus hermanas Valeria, María, Carla, Roxana, Marianela y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

LAMI HERNÁNDEZ, ALICIA JOSEFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/20|. Pepe Gonzalez, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos "Cachilo" y Ramón. Ruega oraciones en su memoria.

NUNO DE PANTOJA, BEATRIZ (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/6/20|. Su sobrino Enrique Anna Nuno, su esposa Elena y sus hijos Guadalupe, Gabriel y Sofía y sus respectivas familias acompañan a su hija Beatriz y su familia en este doloroso momento. Sus restos fueron inhumados en Tucumán.

NUNO DE PANTOJA, BEATRIZ (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/6/20|. Su sobrino Raúl Ledesma, su hijo Alvaro, sus familias participan su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

NUNO DE PANTOJA, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/6/20|. Sus sobrinos Chini, Ruben, Peladin y Pichon Cura, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Descanse en paz Tia Pichona. Piden oraciones en su memoria.

NUNO DE PANTOJA, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/6/20|. Sus sobrinos Hugo R. Cura, Beatriz Cura de Gomez, Elsa N. Cura y sus flias. Participamos con profundo dolor la partida de su querida Pichona, siempre la tendremos en nuestros corazones. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados en Tucumán.

NUNO DE PANTOJA, BEATRIZ (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/6/20|. Berta B. Panla, su sobrina María E. Anna Nuno, su hija María Eugenia, su yerno Pablo y sus nietos acompañan a su hija Beatriz en este doloroso momento. Oraciones en su memoria.

NUNO DE PANTOJA, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/6/20|. Clelia Tauil, sus hijos Luis María y María Virginia Gómez Tauil, su nieto Facundo García Gómez y Rodrigo García Fattor participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida prima Pichona. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SALAS, ANTONIO FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. Ricardo Miguel Kunst y sus hijos Salomé, Matias y Jaime participan su fallecimiento y acompañan a la Dra. Marta Segienowicz. Ruegan oraciones en su memoria.

SALAS, ANTONIO FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. María Inés, Viviana, Jaqueline y Myriam despiden con nostalgia al profesor, compañero y amigo, y acompañan en el dolor a sus familiares.

SALAS, ANTONIO FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. Myriam Maza participa su gozozo encuentro con el Padre eterno, y abraza con cariño a su esposa Marta, sus hijos Ferrnando y Alejandro, sus hermanos Mario, Leonor y Nicki y demás fliares.

SUÁREZ, MÓNICA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Su madre Nélida del Carmen Ocaranza, su hermano Diego Suárez, hijos Daniela, Gastón, Pilar y Carla, sus cuñada Mónica Orieta y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

ACOSTA, JOSÉ FRANCISCO (Bacho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/13|. Papi querido: Hoy se cumplen 7 años de tu partida. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Es dificil no tenerte a mi lado, me haces mucha falta papá. Te fuiste y dejaste un vacío enorme en el corazón de todos nosotros. Tu esposa Nora Ovejero, tus hijos José, Marcela y Claudia Acosta, hijos políticos, nietos y bisnietos te recuerdan con el amor de siempre y elevan oraciones en su memoria.

ARCE, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Hoy hace 9 días que partiste al reino del Señor. te extrañamos, pero sabemos que estas en paz y eso nos da consuelo. Te amamos por siempre. Su esposa Graciela, sus hijos Luis, Mario y Milagros.

ARCE, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Hoy hace 9 días que te fuiste, me dejaste un vacío en el corazón. Mi viejo me diste lo mejor, la mejor crianza y eso te voy a estar agradecida siempre. Te amo. Su hija Gabriela, su esposo Nicolás y sus nietos Jhonas y Benicio.

ARCE, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Mi viejo, hace 9 días que te fuiste hacia los brazos de nuestro Señor, te fuiste a un mejor lugar donde ya no sufres, me dejaste un vacío. Pero ya estás en paz. Gracias por darme la vida. Te amo. Su hija Silvina, sus nietos Bautista y Constanza.

ARCE, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Hoy sabado se cumplen 9 días de tu partida al reino de Dios. En tu paz ya descansas de tanto sufrimiento. Su hijo Javier, su esposa Romina y sus nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Hace 9 días Dios te llevó para estar a su lado, un milagro de palabras no te traería de vuelta, ni un millón de lágrimas, lo sé porque ya las lloré. Tu presencia sigue entre nosotros y tus recuerdos dentro de nuestros corazones eternamente; fuistre y serás un gran guerrero, te amaré por siempre querido hermano. Su hermana Norma, su esposo Carlos, sus hijos Carlos y Verónica, sus nietos, su hermana Marta e hijos. elevan oraciones en su memoria. Que descanse en los brazos del Señor.

GÓMEZ, RÓMULO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Si pudieras oír el cántico de los Ángeles y verme en medio de ellos. Si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen. Créeme. Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce e, y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme. Sentirás que te sigo amando, que te amé y encontrarás mi corazón con todas las ternuras purificadas, volverás a veme en transfiguración, en éxtasis feliz. Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por los senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. San Agustín. Su esposa Marta Málaga de Gómez, sus hijos Fany y Armando, Noemí y Eduardo, Omar y María, sus nietos y bisnietos elevan oraciones en su memoria a nueve días de su fallecimiento.

GÓMEZ, RÓMULO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Te dimos todo el amor que te merecías y tú nos lo retribuiste. Viviste y partiste rodeado de tus treinta y cinco amores: esposa, hijos, nietos y bisnietos. Fuiste una excelente persona, pero sobre todo un maravilloso esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Ya descansas en los brazos del Señor y eso nos reconforta. Te extrañamos "niño bien, pretencioso y engrupido…" Tus hijos Fany y Armando, tus queridos nietos Ale y Luciana, Very y Carli, tus adorados bisnietos Agostina, Luca, Candela, Sofía y Morena elevan oraciones en tu memoria a nueve días de tu fallecimiento. Te amaremos eternamente.

GÓMEZ, RÓMULO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Y ... llegó el día de tu partida. Partida para la que nunca nos preparamos. Sabemos que descansas en un bello lugar que Dios te tenía reservado y eso nos reconforta y consuela. Desde allí nos ayudarás a encontrar resignación. Se te extraña viejo! Te amaremos eternamente. Tus hijos Omar y María, tus nietos Hernán y Alejandra, Débora y Franco, Exequiel y tus amados bisnietos Agustín, Justina, Salvador, Constantino, Santino y Constanza elevan oraciones en tu memoria a nueve días de tu fallecimiento.

NAVARRO, HUGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Desde del momento de tu partida, te recordamos todos los días con amor y tristeza. Te queremos, tu esposa Gerez Zulema y tus hijos Hugo, Carlos, Enrique, Silvia, Mario, Miguel y Belén y sus nietos.

RUIZ, ALBINO ROQUE (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/20|. A un mes de su fallecimiento sus hermanos Julio, Chicha, Nivia y Lito, con sus respectivas familias lamentan con profundo dolor su partida. Rogamos a Dios nuestro Señor que le dé el descanso y paz para su alma. Su sobrino Omar, con su esposa y sus hijos, lamentan con dolor tu partida al Cielo. Rogamos elevar oraciones en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BOLÁÑEZ DE RÍOS OLIVERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/20|. Dr. Antonio R. Chaud y Sra., sus hijas Karina, Raquel, Natalia y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este dificil, rogando por vuestra cristiana resignación.

BOLÁÑEZ DE RÍOS OLIVERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/20|. Diego Armando Jozami acompaña con dolor a la escribana Constanza Ríos Olivero en este difícil momento ¡Que su madre descanse en paz!

BOLÁÑEZ DE RÍOS OLIVERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/20|. Armando Jozami, Puppe, Virginia y Diego, participan con dolor el fallecimiento de Mary y acompañan con cariño a Osvaldo e hijos en este triste momentos ¡Que Mary descanse en paz!

BOLÁÑEZ DE RÍOS OLIVERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/20|. "Caminante no hagas ruido, que Mary descansa en los brazos del Señor". David Montenegro, su hijo Gabriel, acompañan a su esposo Osvaldo y sus hijos en tan lamentable pérdida. Fuerza Osvaldo y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BOLAÑEZ DE RÍOS OLIVERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/20|. Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad e hijos participan su fallecimiento y abrazan en el dolor a toda su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, DARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Su madre Juana, sus hijos Valeria, Romina, sus hermanos Fani, Mario, Antonio, Guido, sobrina Silvina y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Romanos. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

RAMÍREZ, MARTA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Su esposo Luis Gramajo y su amiga Beatriz Nicolosi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 13 hs., en el Cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, MARTA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Sus sobrinos Norma, Roberto,Omar y Nelva; sus sobrinos nietos Cecilia, Cristian, Cristina, Jonás y Hernán, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 13 hs en el Cementerio La Misericordia.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

BARRAZA VDA. DE JAIMEZ, ASENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d) Falleció el 13/6/15|. Querida madre a 5 años de tu partida al reino de los cielos, tus hijos: Hugo, Chuly, Lito, Rolo, Mabel, nietos y bisnietos te recuerdan con amor. Vivirás por siempre en nuestro corazón. Se eleva una oración en su memoria.

MORALES DE CÁCERES, NÉLIDA BEATRIZ ( Pocha) (q.e.p.d) Falleció el 13/5/20|. Querida tía madrina, te fuiste de este mundo el día de nuestra madre y ella te recibió junto a tu hijo Jesús, se que vivirás siempre en el corazón de todas las personas que tuvieron el privilegio de conocerte, todas las cosas que vivimos juntas son hoy mi único consuelo, esa amistad tan pura y sana, todo lo que me enseñaste, en esta vida terrenal, pero sé que algún día volveremos a reencontrarnos, allí donde brilla la luz eterna. Descansa en paz junto a tus seres queridos a un mes de tu partida. Tu sobrina ahijada Lucia te recuerda con cariño. Se ruega oración en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

DIAZ, MATEO AMANCIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Sus hijos Juan Carlos, Karina y Cristina, sus hijos politicos Cecilia y Oscar, nietos Jonatan, Anabel, Sebastian, Micaela, Guadalupe, Julieta y Lourdes, sus bisnietas Luisana y Emma y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO,

MEDINA, MARCELO HUGO (Yiyilo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Los Compañeros Canillitas de Las Termas de Río Hondo, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogando pronta resignación a su familia. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.