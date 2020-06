Patricia Bermúdez se mostró entusiasmada con la vuelta a prácticas

13/06/2020 - 00:20 Deportivo

La luchadora santiagueña Patricia Bermúdez se mostró contenta y entusiasmada con la posibilidad que acaba de anunciar el gobierno nacional para que los argentinos puedan trabajar de la mejor manera y buscar sus marcas pensando en Tokio 2021.

La destacada atleta y también gendarme, que practica en el club Boca Juniors desde el 2010, destacó como una medida muy acertada por parte del gobierno nacional el poder retomar los entrenamientos de manera oficial.

“Primero que nos den la oportunidad de volver es algo realmente muy positivo, a pesar de la difícil y delicada situación que se vive en el país y a nivel mundial Si bien es cierto que todavía no estoy clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, estoy en la etapa de la búsqueda que no va a ser sencilla, pero voy a dar todo en pos de conseguirla y representar a mi provincia y a mi país de la mejor manera”, aseveró Bermúdez, quien accedió gentilmente al diálogo con EL LIBERAL desde la Capital Federal, en donde reside junto a su familia.

Para la atleta, dada la situación, “es valorable que nos tengan en cuenta a los olímpicos. La verdad que nos valoren nuestra actividad es importante pues queremos representar a nuestro país de la mejor manera. Todo lo que se invierte es importante porque se puede perder. Nos ayuda mucho que nos dejen trabajar”.

Bermúdez, quien ya disputó dos Juegos Olímpicos, comentó que la chance para poder lograr la clasificación nuevamente se la corrió para inicios del próximo año. “Tengo entendido que las chances de poder clasificar se pasó para el año que viene. De todas maneras, si no me preparo como se debe no voy a llegar. Así que no hay muchas opciones. Entonces, debo trabajar bien para logar el objetivo. Debo entrenar y por ahí el tema es tener el lugar, con quién, en dónde, y más en esta difícil situación por que la que estamos atravesando. Una podrá tomar todos los recaudos, pero por ahí viene uno, vos no sabes y te contagia. Es todo relativo a veces”, amplió.

Con respecto al entrenamiento diario, Bermúdez confesó que nunca se detuvo por completo. “Si bien yo nunca paré de moverme en este tiempo de pandemia. Dispongo de un gimnasio casero y más sabiendo que tengo la posibilidad de ir a otro clasificatorio, a otro juego, que sería el tercero si Dios quiere. Si bien falta mucho para ello, cuando no te preparas, por ahí cerrás los ojos y lo tenés encima al evento. Y de pronto decís ‘no tuve tiempo’, pero te lo tienes que hacer para llegar bien”, indicó.

Para la atleta santiagueña es muy importante que salga urgente este permiso para los atletas olímpicos.

“Espero que de acá en más se autorice el trabajo de alto rendimiento para ponerme en forma pronto. Me gustaría salir a correr tranquila y bueno, también hay que cumplir los horarios del trabajo, así que por ahí se complica por ahora”, recordó.

Entre la pandemia y su trabajo de gendarme

La luchadora de la selección argentina Patricia Bermúdez, quien trabaja en la Fuerzas Especiales de Gendarmería Nacional, comentó que todo este proceso de la pandemia lo vivió de manera especial. “Todo fue muy loco porque desde que llegamos de Canadá fue el último día de cierre la aduana para poder tomar un vuelo. Así que desde que llegamos hicimos el proceso de los 14 días de cuarentena. Después ni bien terminó el aislamiento, que se alargó porque que venía de un país de riesgo, estuve en cuarentena otros 20 días y recién pude volver al trabajo. Ahora estoy en la oficina en la unidad, pero no puedo hacer entrenamientos de alto rendimiento como es necesario. Hay actividades y horarios que cumplir. Ahora espero la autorización para entrenar como se debe”, concluyó.