13/06/2020 - 13:55 Opinión

Por Nieves Teresita Maldonado. Escritora e investigadora cuántica.

El 13 de Junio se conmemora en Argentina, el Día del Escritor, en homenaje a Leopoldo Lugones, nacido el 13 de junio de 1874 en Villa María del Río Seco, Córdoba; fundador y primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE (en 1928) Poeta, narrador de cuentos de misterio, poseedor de una vasta cultura, es el máximo exponente del modernismo argentino y una de las figuras más influyentes de la literatura iberoamericana. No nos es ajeno a los santiagueños pues vivió una pequeña temporada en esta tierra.

En 1897 funda, con José Ingenieros, La Montaña, periódico socialista revolucionario. Fue director de la Biblioteca Nacional de Maestros. Entre el 1911 y 1914 reside en Francia y en 1926 obtiene el Premio Nacional de Literatura. Su espíritu combativo le lleva a escribir poemas bajo el seudónimo de Gil Paz. Entre sus obras más valoradas se encuentra "Crepúsculos del jardín" (1905) donde aparecen rasgos del modernismo hispanista y de las nuevas corrientes literarias francesas como simbolismo, decadentismo, parnasianismo y llega al momento culmine de esa tendencia con "Lunario sentimental" (1909). Allí socializa "Himno a la luna" y dice “Luna/ quiero cantarte/ Oh ilustre anciana de las mitologías/ Con todas las fuerzas del arte/ Deidad que en los antiguos días/

Imprimiste en nuestro polvo tu sandalia…”

En esta celebración lugoniana cabe preguntarse ¿Qué es ser escritor. Ante todo, no es escribir un solo poema y ya sentirse escritor. Ello es un accidente microscópico en un destino de infinito, constituido por un escribir desde siempre, para siempre, aun cuando lleguen esos días de páginas en blanco y entintarlas, resulta imposible. Jorge Luis Borges en el Aprendizaje de escritor sostiene: “El oficio del poeta, el oficio del escritor, es un oficio raro”. Recuerda a Chesterton con su solo una cosa es necesaria, todo, y continúa diciendo: ”Es todo para un escritor es más que una palabra genérica; ese todo para un escritor es literal, lo esencial, representa las experiencias humanas. Por ejemplo un escritor necesita soledad, y consigue su parte. Un escritor necesita amor y será amado y amante. Un escritor necesita amistad. De hecho, un escritor necesita el Universo, Ser escritor es en un sentido, ser el que sueña despierto, vivir una doble vida”. Luego continúa expresando que la Universidad debería preparar para el arte del acuerdo como el arte de desacuerdo. Borges un visionario de la nueva estética literaria- la cuántica- ya que percibe que el mundo no es un mundo dual, de blancos o negros sino que perfectamente pueden coexistir esos supuestos opuestos en zonas blanquinegras. Eso por una parte, pero decir que un escritor necesita el Universo: o sea al Todo, es lo máximo. ¿Qué necesita el escritor? Para mi punto de vista personal es una Filosofía de Aprender para toda la Vida, es esa fuerza directriz que lleva a asumir que el hecho de haber escrito un poema no nos gradúa de escritor, hace falta todo el recorrido de la vida, no sólo escribiendo sino estudiando, practicando el rehacer diario y sobre todo recibir con atención y respeto el consejo de los que más saben.

El don no es lo único que se necesita. No todo es inspiración, también es trabajo. Para Federico García Lorca un buen escrito proviene un 25% del don de escribir y el otro 75% del estudio y la ejercitación. Umberto Eco, coincidiendo con aquel, sostiene que escribir tiene un 10% de inspiración y un 90% de sudor. ¿Y cuándo se suda? Cuando la lectura de los grandes literatos es siempre, cuando se estudia todo (lo que pasó y pasa), cuando uno se hace amigo y amante de la ejercitación. También se suda cuando el que sabe dice “Eso debe corregirse” y no agrada, se suda para superar el ego herido. Detrás de todo escritor debería existir un maestro del lenguaje, un taller literario, o un grupo de estudio. Así como todos los deportistas tienen un director técnico también los escritores deberían tener un alguien válido y confiable para orientar su escritura, sus búsquedas, permanencias y abandonos, sus miedos y éxitos.

Para finalizar, aunque sea reiterativa expreso que ser un escritor no es escribir un poema o un cuento una sola vez en la vida, pues ese oficio del que habla Borges es un continium, es vivir con y para la escritura, siempre. Es una forma de existir, es una forma de ver al mundo y por ende es una Filosofía de vida. Es además considerar que “La Literatura no es un mero juego de palabras; lo que importa es lo que no queda dicho, o lo que puede ser leído entre líneas”.