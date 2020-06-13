×

CARTELERA TV

- 20:38 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.15 CLUB 57

18.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

21.00 POR EL MUNDO EN CASA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14 DE TIC

13.30 PEDALIER

14.00 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA

14.30 VHS

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. REGATAS (R)

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


Más noticias de hoy

Lo último de Política

Ginés González García: “Lo peor está por...

Menem en terapia con neumonía, pero sin coronavirus

Eduardo Duhalde: “Alberto comete un error garrafal”

Lo último de Deportivo

“Los entrenamientos no serán de más de seis...

Natalia Vera está con la cabeza en el Argentino

Álvaro Caldera asumió en una Asociación de Profesores

Lo último de Policiales

Vecino de Salavina, grave tras recibir varias...

Camioneros presos, por ofrecer dinero a policías para circular sin...

Un militar, drogado, golpeó a su pareja e hijas

Lo último de País

Internaron a Carlos Menem y le hicieron un hisopado...

Cada día más casos de coronavirus en el país: se registraron 30...

Evacuaron un geriátrico tras confirmarse casi 60 casos de coronavirus...