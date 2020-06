Fue adicto, se recuperó, se recibió de herrero y ahora sueña con ser psicólogo

13/06/2020 - 21:16 Santiago

Con sólo 22 años, Facundo considera que lo más difícil de su vida ya lo pasó. Las adicciones lo llevaron a transitar los caminos más oscuros durante muchos años, pero la pesadilla quedó atrás. Firme en su lucha por recuperarse, este joven santiagueño supo vencer sus tormentos y hoy no sólo se define como una persona sana, sino además se anima a soñar con un futuro exitoso, siempre con la compañía de su pequeña hija. Además, en el medio de la batalla de su adicción pudo recibirse de herrero soldador.

Facundo realiza su tratamiento de rehabilitación de adicciones en la modalidad de comunidad terapéutica en el Centro de Rehabilitación de Adicciones en Santiago del Estero (Crease), de la Fundación Nocka Munayki (Yo te quiero), y hoy, lejos de las adicciones relata cuál es la importancia de este dispositivo para el desarrollo de su trayecto de vida.

“Después de estar tanto tiempo conviviendo en la comunidad, a la espera de concluir mis estudios secundarios con muchas ganas, para poder complementar los talleres que vengo haciendo en este tiempo en la institución, pude recibirme de herrero soldador con certificación de la Escuela de Arte y Oficios. También realizo taller de mecánica del automotor con certificación de Ministerio de Educación”, cuenta con orgullo.

El joven se encuentra en una fase avanzada de su recuperación. Se muestra muy ansioso de poder encontrarse con su familia, con su hija, y a la espera de nuevos desafíos del afuera, animado de poder poner en práctica las herramientas que adquirió en este tiempo.

“Es un gran desafío. Mi siguiente paso es seguir estudiando contabilidad o psicología en la universidad. Uno de los pilares más importantes que tengo es mi hija y soy feliz de saber que voy a pasar el Día del Padre junto a ella”, explica Facundo, que ya fue notificado que podrá salir en los próximos días y estar con su familia.

“Anteriormente estuve en el servicio penitenciario y al condenarme, me dieron la sentencia de hacer un tratamiento de rehabilitación. El servicio penitenciario me trasladaba una vez a la semana hasta la Dirección de Abordaje Integral de la Adicciones (Digaia), durante 3 años. No he desaprovechado ninguna de las oportunidades que me brindaron y ahora puedo empezar una nueva vida”, expresa.

Y continúa con su relato: “Al ingresar a la comunidad todo ha sido bueno. Mis compañeros me hablaban para sociabilizar. Yo venía de un lugar donde no confiaba en nadie. Realmente fue muy difícil para mí acercarme a ellos y darme cuenta de que todos estamos con el mismo objetivo, y que entre todos nos podemos ayudar. Eso me hizo sentir muy bien”.

Experiencia

“Lo más importante que he vivido aquí en la comunidad terapéutica ha sido el acompañamiento de mi psicólogo Rafael y mi tutora Isabel. Ellos han sido quienes me han acompañado, me han visto sufrir, llorar, ya que esto no era nada fácil para mí. Nunca me voy a olvidar de su compañía, toda la enseñanza que me dieron. Es una buena oportunidad para decirle muchas gracias por cada palabra y que sigan adelante. Es un cambio muy importante para nuestras vidas y yo los felicito por animarse. A los operadores, gracias por la paciencia. No he sido fácil. Mis enojos, mis broncas, ellos me aguantaron. Muchas gracias por haberme guiado por un buen camino”, cerró.

El camino a la recuperación en la Comunidad Terapéutica

Con respecto a la modalidad de Comunidad Terapéutica, el director del Crease, Prof. Mario Corbalán, cuenta que se trata de “una modalidad de tratamiento donde las personas conviven las 24 horas. Es una estructura dinámica, y cada uno de los espacios tiene un fin terapéutico. Además la institución, en convenio con el Ministerio de Educación, les da la posibilidad de concluir sus estudios primarios o secundarios, como también un convenio con la Unse, de acceder a los cursos de la Escuela de Artes y Oficios”.

En este caso no se habla de un alta terapéutica ya que seguirá asistiendo a sus terapias y a los otros espacios que para él son muy importantes, como algunos grupos específicos que él siente que los va a necesitar y actividades extras como lo son el taller de cocina, huerta y gimnasia.

“El equipo terapéutico considera que Facundo ha podido adquirir las habilidades suficientes, las competencias necesarias, y ha evolucionado en cuanto a la administración de emociones. Este reconocimiento tiene mucho que ver con la aplicación de la inteligencia emocional sobre todo en los espacios que se han podido trabajar durante su tratamiento”, aclaró el director. “La inserción socio educativa laboral en esta nueva realidad y la integración son un gran desafío. En el caso de Facundo, él está preparado para participar activamente en la sociedad”, explica Corbalán.

Por otra parte, Pamela Céliz, coordinadora de la Comunidad Terapéutica, detalla el trabajo que se realiza en la misma, en este caso con las familias de los jóvenes.

“La familia es un factor fundamental y forma parte del proceso de rehabilitación de las personas en tratamiento. Tienen encuentros individuales y grupales con el personal de la institución. Ahora, por el contexto de pandemia, se han suspendido las visitas, pero habitualmente tienen visitas terapéuticas una vez a la semana”.

Finalmente, desde la institución informan que cualquier persona que quiera comenzar un tratamiento de rehabilitación puede obtener orientación comunicándose al 3854318090 de 8.30 a 18.30. l