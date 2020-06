Falso: la luz que emiten los termómetros de no contacto, no ocasionan daños a los ojos

13/06/2020 - 22:11 Santiago

Frente a las versiones que circularon los últimos días a través de las redes sociales, sobre posibles perjuicios que ocasionarían los termómetros de no contacto que se utilizan para medir la fiebre de las personas, especialistas desmintieron la especie, y explicaron que estos aparatos están diseñados para uso médico y no industrial.

Consultado por EL LIBERAL, el oftalmólogo doctor Ricardo Passone negó la versión, y recordó que incluso la Sociedad Argentina de Oftalmología (SAO), debió salir a aclarar oficialmente esta falsa afirmación.

“Esto no es así, ya que estas pistolas que se están utilizando para medir la temperatura corporal de las personas son de uso médico, no industrial. Por lo tanto no producen radiación infrarroja sino que captan la de la piel de las personas”, explicó el oftalmólogo santiagueño.

Características

Ante estas informaciones que circulan en las redes sociales sobre los riesgos que implicarían los termómetros de no contacto sobre los ojos y la piel, la SAO precisó que “la luz que emiten estos aparatos es para indicar dónde están midiendo. Las longitudes de onda y la energía de esa luz no es capaz de producir lesión en la piel ni en los ojos”.

“Están diseñados para tomar temperatura en la frente y a no más de 15 centímetros de distancia para que sea confiable, y al realizarse la toma, debe pedirse a la persona que cierre los ojos y se relaje para que la toma sea eficaz. Es muy importante en esta situación de pandemia detectar los pacientes febriles”, puntualizaron desde la institución.

En el video que circuló a través de las redes con esta falsa información, una persona con acento español aconseja que no se dejen medir la temperatura con un “una pistola de termómetro láser”, porque “si el rayo láser llegara a tocarle los ojos, podría ocasionarles un problema en la retina, porque no lo usan correctamente”.

También recomienda que en el caso en que se le coloque la pistola en frente, con el rayo láser encendido, “tiene que taparse los ojos con una mano, porque es muy peligroso que el rayo dé en la retina, pues la puede quemar”.

Adecuado a pandemias

Mientras tanto, los organismos de salud de todo el mundo explicaron que los termómetros infrarrojos son responsables de tomar la temperatura a los enfermos de forma muy rápida y sin contacto alguno por parte del personal sanitario.

Esto los hace clave para emplearlos en enfermedades contagiosas como el coronavirus y supusieron un punto de inflexión en la crisis del ébola. Antes, era necesario utilizar un termómetro digital por cada paciente y luego desinfectarlos uno a uno con el consiguiente gasto de tiempo y energía.

Las organizaciones médicas también apuntaron que el funcionamiento y la precisión dependen mucho de la calidad del aparato.

Los domésticos (más baratos) pueden servir perfectamente para conocer la temperatura corporal siendo igual de válidos que los tradicionales. Para aplicaciones más complejas o industriales existen aparatos capaces de medir sin apenas error, pero a un precio notablemente mayor.

Lee ondas infrarrojas que emitimos naturalmente

“Los humanos emitimos calor, en forma de energía. Ese tipo de termómetro la detecta. Es como un sensor que lee las ondas infrarrojas que naturalmente emitimos y mide la temperatura que tenemos”, explican los especialistas.

Por lo tanto aseguran que “no hacen daño ni a la retina ni a ninguna parte del cuerpo”.

Especulan con que la confusión puede surgir debido a que hay un tipo de láser que se usa en la construcción para medir temperaturas de cemento, que son temperaturas de techo, por lo tanto es un láser comercial, con un uso totalmente diferente al que se usa para temperatura corporal.

“Tal vez alguien leyó que en algún momento estos termómetros podían causar un daño, pero, de nuevo, es un uso totalmente diferente”, reiteraron.l