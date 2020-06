VIDEO: Y un día, los santiagueños se reencontraron con el río

13/06/2020 - 01:14 Santiago

E l encanto del contacto con el río, con sus olores y peligros, no tiene precio. Días, semanas, meses separaron al Dulce y el Salado, de los miles de santiagueños (y gentes de otras provincias) que aman el pique, pero que aman también (y quizá más) ese relacionarse con el paisaje y las costumbres que rodean a los pescadores y los cauces generosos de nuestros ríos.

Desde que el Gobierno decretara el inicio del aislamiento, un 20 de marzo, hasta el miércoles 10 de junio, fue un constante extrañarse. Amigos, conocidos y familias enteras de pescadores esperaban como nadie, la apertura que finalmente llegó aunque con algunas restricciones y medidas que deben observar.

Entre los puntos de la disposición oficial, figura que esta práctica podrán realizarla personas con domicilio en la provincia, las que deberán estar siempre munidas del carnet o licencia de pesca deportiva emitida por el organismo de aplicación provincial, y que sólo podrán hacerlo desde la costa, no así embarcados. También se limita la concurrencia a los adultos mayores de 60 años y quienes integren los grupos de riesgo por enfermedades preexistentes.





“Ahora depende de nosotros poder seguir dándonos el gusto de pescar”

Los amantes de la pesca volvieron a lanzar un anzuelo a las aguas del río Dulce y en el lago del Dique Frontal, y por más que algunos no tuvieron la suerte de extraer una pieza, el simple hecho haber pasado unas horas junto al agua les significó algo muy gratificante.

Así lo expresaron pescadores del departamento Río Hondo, quienes pudieron volver a disfrutar de la pesca, que para algunos es un pasatiempo, para otros una forma de generar un sustento, e incluso muchos lo hacen por una cuestión de salud.

Desde que se habilitó la práctica, podo verse a numerosos pescadores por la costanera termeña, al igual que en las piedras del murallón del dique y en la zona de las compuertas del embalse.

“Ahora depende de nosotros el poder seguir ejerciendo esta práctica, principalmente por esta cuestión de mantener el distanciamiento, concurriendo a la zona en vehículos separados, y con el uso del barbijo”, opinó uno de los pescadores.

Gustavo, otro de los asiduos concurrentes al río, contó que la jornada se presentó “muy tranquila”, y que la policía “pasaba por la costanera frecuentemente y con los megáfonos alertando que se debía mantener el respeto del protocolo”.

Julio fue a pescar con su hija, ambos en bicicletas. “Tenemos moto y no podemos salir de a dos, así que para estar tranquilos vinimos cada uno en su bicicleta, la idea era que vengamos en familia pero no se puede, mi señora y mi nene quedaron en casa, ya les tocará su turno”, resaltó.

Como sólo se autorizó la pesca desde la costa, los pescadores observaron que “el panorama se presenta oscuro para los guías de pesca”, ya que ellos en su mayoría lo hacen en embarcaciones.

Algunos guías consultados, sostuvieron que, por el momento “la actividad está parada, no hay alternativa, y sobre todo porque se trabaja con turistas, y al estar paralizada esa activada y al no poder ingresar gente a la provincia, no hay demanda”. l