“Pichón” voló alto en la Bombonera

14/06/2020 - 00:37 Deportivo

Por Pablo Daniel Díaz

Tw: @Pablidadi

Ganar en la Bombonera es un sueño recurrente de todo niño que empieza a patear una pelota. Algunos lo sueñan vistiendo la camiseta de Boca y otros, enfrentándolo. Para los de este último caso, visitar al “Xeneize” y golearlo debe ser lo máximo.

El 20 de noviembre de 1988, Boca Juniors sufrió la que hasta ahí era la peor derrota de su historia en la Bombonera, al caer ante San Martín de Tucumán por 6 a 1 (ocho años después, Gimnasia y Esgrima La Plata le propinó un 6-0, resultado que sigue siendo el más abultado en contra que sufrió el “Xeneize” en su casa).

En aquel histórico e inolvidable batacazo tucumano en la Bombonera, hubo un santiagueño que fue titular: Alfredo Juárez. “Pichón” es el protagonista de esta historia y aquel 6-1 fue el partido de su vida. “Era nuestro primer año en Primera División, sin contar los viejos Nacionales. Venía de un ascenso muy importante, histórico. Había comenzado en la Liga local, pasamos las distintas fases de los regionales, ganamos la clasificación al Nacional B y a su vez ingresamos al Dodecagonal para subir a Primera. Ganamos ese dodecagonal invictos”, recuerda el ex marcador central santiagueño, como para poner en contexto el vertiginoso salto que dio el equipo en tan poco tiempo, de la liga local a Primera División sin escalas.

El equipo que dirigía Nelson Pedro Chabay había tenido un buen comienzo de temporada ante los “Grandes”. En la séptima fecha había vencido 3-1 a Racing, en la Ciudadela, y en la octava igualó sin goles ante Independiente, en Avellaneda. Pero en la fecha 11 perdió 2-1 ante River, en Tucumán, y en la siguiente debía visitar a Boca. “Esa semana previa se vivió de una manera muy especial. La pasión que tenía el hincha de San Martín estaba desbordada porque venía de lograr el ascenso. El equipo estaba jugando bien en Primera División y había que ir a la Bombonera”, rememora Juárez.

“Pichón” sentía el mismo cosquilleo en el cuerpo que los hinchas en esa semana previa porque nunca antes había jugado en la Bombonera. Y vuelve a sentir esas sensaciones al recordarlas: “Uno se preparaba pensando en ese partido. En mi caso era la primera vez que iba a pisar la cancha de Boca y estaba muy ansioso, pero contento. Sumada a la pasión del hincha, que estaba muy entusiasmado, hacía que uno tenga una motivación inmensa y a su vez esté muy metido y concentrado en lo que significaba ir a jugar a la Bombonera”.

Llegó el momento de partir a Buenos Aires con las valijas llenas de ilusiones. La delegación llegó el día anterior y, después del mediodía realizó una pequeña práctica en los bosques de Palermo.

A “Pichón” le costó conciliar el sueño la noche anterior, pero una vez que lo hizo, volvió a soñar con el partido.

“Al llegar al estadio ya se veía la fiesta con la que viven los hinchas de Boca cada partido. Para ellos era un encuentro accesible por lo que significaba jugar con un equipo del interior, recién ascendido. Además Boca venía bien también”, cuenta Alfredo.

San Martín alineó a Yelpo; Jiménez, Moreno, Juárez y Unali; Torres, Musladini y Roldán; Troitiño, Vidal González y López.

El Boca de Pastoriza formó así: Navarro Montoya; Cucciuffo, Simón, Tavares y Hrabina; Carrizo, Marangoni y Hoyos; Graciani, Perazzo y Comas.

El partido se dio como lo planificó Chabay. Fue casi perfecto. El “Santo” esperó agazapado y salió de contra. Y fue letal, con un inspirado Vidal González (autor de tres goles). Así se fue consumando la histórica goleada de 6 a 1.

“Estar ahí presente y conseguir que se haga realidad un sueño de la infancia, de poder jugar en la cancha de Boca oficialmente un partido de primera división, fue algo increíble. Estaba todo dado para un gran día. Creo que todos los que llegan a esa cancha para jugar contra Boca, vistiendo otra camiseta, esperan que sea un partido especial. Y el nuestro lo fue”, asegura Alfredo, mientras las imágenes revolotean una y otra vez por su cabeza: el abrazo del final con sus compañeros, el aplauso de la hinchada de Boca... el sueño hecho realidad.

Los técnicos que más lo marcaron en su prodigiosa carrera

Alfredo Juárez construyó una sólida carrera como futbolista. Arrancó en Central Córdoba (1982/84) para luego recorrer el ciclo de cinco años que lo marcaron a fuego en San Martín de Tucumán (1985/89). Luego jugó en Chaco For Ever (89/90); Quilmes (90/91); Deportivo Maipú de Mendoza (91/92); Concepción de Tucumán (92); Güemes (93); Colón de Santa Fe (93/94); Atlético Rafaela (94/96); Olimpo de Bahía Blanca (96/97); Güemes (97) y Juventud Antoniana de Salta (98). A lo largo de su carrera, tuvo varios entrenadores que lo marcaron. “Me han tocado excelentes técnicos. En Santiago, el que me descubrió el puesto fue don Julio San Lorenzo, además tenía mucha capacidad y manejo de grupo. Cuando llegué a San Martín me tocó Guillermo Reynoso, que era del mismo estilo que don Julio. Nelson Chabay también me marcó por el ascenso y porque era muy laburador”, contó. “En Quilmes tuve a Hugo García, muy conocedor de jugadores y de la división. Y en Rafaela a Gustavo Alfaro, de mucha capacidad e inteligencia y una manera de explicarte las cosas muy claras”, agregó.l