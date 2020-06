Con prólogo de Zamora, la editorial del Vaticano publicó el libro sobre Mama Antula en italiano

14/06/2020 - 01:53 Santiago

E l libro “Mama Antula, la mujer más rebelde de su tiempo” escrito por la santiagueña Cintia Suárez y la italiana Nunzia Locatelli, fue publicada en italiano por la editorial del Vaticano “Editrice Vaticana”, quien ya prepara el lanzamiento de la edición en inglés, con el propósito de distribuirlo en diferentes países.

Esta edición en italiano cuenta además con el prólogo solicitado al gobernador Gerardo Zamora, quien apoyó el trabajo de estas escritoras, para ayudar a difundir la obra de la beata santiagueña María Antonia de Paz y Figueroa, la Mama Antula.

Este libro que cuenta la historia de Mama Antula, su lucha por romper estereotipos en pleno siglo 18, para poder continuar la tarea evangelizadora y de asistencia espiritual de los jesuitas, iba a ser presentado en abril en el Vaticano, pero a raíz del coronavirus este evento se canceló. Sin embargo sus autoras esperan que pasada la pandemia se pueda realizar la presentación en la Sala Marconi con presencia del gobernador Gerardo Zamora, como invitado especial para este importante acontecimiento.

Las autoras del libro hablaron con EL LIBERAL y manifestaron su emoción porque su obra haya sido elegida por el Vaticano para ser editada en varios idiomas. También valoraron el aporte del mandatario santiagueño con el prólogo y el apoyo constante a la difusión de la obra de la beata santiagueña.

“Son como pequeños milagros cotidianos que Mama Antula nos regala siempre. El año pasado cuando llegó la noticia del interés del Vaticano fue muy grande, para Nunzia y para mí que una santiagueña como Mama Antula llegue a una institución tan grande como es el Vaticano, es una satisfacción muy grande. De alguna manera se cumple con un deseo de ella, porque la intención de Mama Antula era ir a Roma porque allí se encontraban sus amigos jesuitas, cuando fueron desterrados”, contó Cintia Suárez.

La escritora y periodista santiagueña que vive en Buenos Aires desde hace 14 años, comentó que con Nunzia Locatelliy la editorial del Vaticano “teníamos pensado presentarlo al libro en abril en el Vaticano, en la sala Marconi”.

“Con la pandemia fue imposible, pero Mama Antula también se expresa en estos tiempos y queda claro que en medio de la pandemia tenemos que quedarnos en casa. Ella promovía la paciencia y la perseverancia, dos mensajes claves para este momento y así lo tomamos”, agregó.

Cintia confesó que para ella fue una emoción muy grande cuando llegó a su casa la caja del correo con los libros. “Ver el logo del Vaticano fue todo un emblema y un símbolo muy importante de un camino recorrido con la Mama Antula, cuando era el no tema y verla ahora tan cerca de que sea declarada santa y que salga de la editorial oficial del Vaticano, es un mimo como autora y difusora de su vida y obra”, describió.

La italiana radicada en Argentina, Nunzia Locatelli, abrazó con pasión la investigación y difusión sobre la vida y la obra de esta santiagueña que fundó una casa de ejercicios espirituales en la Capital Federal. Es por eso que fue muy emocionante para ella este reconocimiento del Vaticano.

“Ya cuando nos anunciaron que el libro en castellano que escribimos juntas con Cintia, les gustó, nos asombró muchísimo, porque pensamos que esa editorial era inarribable, porque es la editorial oficial del Papa. Ni lo soñé, me pareció tan increíble que se haya dado en el mismo día cuando nos llegó la noticia de la fiesta de San Ignacio de Loyola, el 31 de julio (cuyos ejercicios espirituales difundió Mama Antula). Fue realmente una coincidencia que nosotros las llamamos ‘dioscidencia’, es imposible que se haya producido en el día del santo que inspiró a Mama Antula, a Francisco y al fundador de los jesuitas”, manifestó Nunzia.

Destacó que si bien salió la traducción para el italiano, también está pensado traducir este libro a otros idiomas para que llegue a todo el mundo. “Vamos a ver el camino que elegirá Mama Antula, porque nos dimos cuenta como laicos, que siempre pasan cosas muy raras, lo que quiere Mama Antula, lo toma y lo que no, lo deja” graficó.

Apreciada por otros credos

Locatelli puso de relieve que la traducción del libro a otros idiomas “va a ayudar muchísimo para que se la pueda conocer, porque el idioma es una manera de transmitir el mensaje de Mama Antula. Ya hay un libro en italiano con su historia y que se lee en tres días y te dice quién es ella. Y cada uno queda cautivado con su vida, dedicada a los otros, con hechos inexplicables que son muchísimos. Incluso aquellos que no profesan nuestra religión católica, como los judíos o agnósticos, aprecian una biografía escrita muy bien, así me lo dijeron ellos y que por eso la siguieron”.

Participación de Zamora

La edición en italiano, que lanzó la editorial oficial del Vaticano, cuenta con los prólogos de un sacerdote jesuita, Diego Fares; y del gobernador Gerardo Zamora, quien aceptó la propuesta de las autoras del libro.

“Él hizo un muy buen prólogo, muy sentido, que tiene mucho sentido como gobernador, pero también como persona santiagueña que hace de todo para que un personaje femenino tan importante sea conocido no solo en Santiago sino en el mundo. Su visión no solo se limita a Santiago y a sus pagos, sino su visión como gobernador es como la de Mama Antula, que era ir donde Dios no era conocido; esa era Mama Antula. Y el gobernador quiere hacer conocer a Mama Antula y a Santiago del Estero, porque no quiere una provincia aislada en el Norte Argentino, sino que se abra al mundo y esa me parece una muy buena ida, porque sólo cuando uno se conoce, puede apreciarse”, manifestó Nunzia.

Cintia agregó al respecto que el gobernador “explica y reseña lo que Mama Antula significa para nosotros como santiagueños, lo que tiene que ver con nuestra identidad, y hace mención, en el contexto de la militancia, de una mujer comprometida que luchó por sus ideales y que fue adelante con eso”.

“Él habla de eso y de la identidad de una mujer que sale de Santiago del Estero, que lleva adelante todo un trabajo tan importante que hoy se habla de ella en el mundo y de Santiago del Estero como bandera nuestra”, añadió.

Suárez rescató: “Zamora siempre ha sido muy cálido con nosotros y nos sigue apoyando para que se conozca la postura de Mama Antula y que los santiagueños más allá de las expresiones artísticas y otros atractivos, tenga esta impronta religiosa en la cual Mama Antula es el reflejo de esa identidad y también tenga a Santiago del Estero como tierra de santidad, teniendo en cuenta que tuvo la primera Diócesis de la Argentina, todo eso está plasmado en el libro”.





“Llamó la atención que el libro fuera escrito por dos laicas”

En diciembre del año pasado, Nunzia Locatelli tuvo una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano a quien llevó regalos de Santiago del Estero. El Santo Padre recibió de manos de la escritora italiana un camino de mesa realizado por jóvenes santiagueños recuperados de adicciones y una réplica de la Cruz de Matará, sobre la cual Bergoglio le explicó detalles a Nunzia.

Terminada la audiencia, se dirigió a hablar con los editores del libro que escribió con la santiagueña Cintia Suárez y que prologó el gobernador Zamora. Estuvo con el traductor, el fraile Aurelio, y con el fraile Julio, editor. Durante un almuerzo que compartió con los jesuitas (a quienes había obsequiados vinos argentinos), el fraile Julio le manifestó que le llamó la atención sobremanera que en el libro de Mama Antula se hablara del papa Clemente 14. “Terminamos de comer y estábamos en la iglesia de los Santísimos Apóstoles donde está la tumba de Clemente 14, que es el papa que destruyó la compañía del Amo Jesús (de los jesuitas) y que la canceló por años, y que llevó a que Mama Antula comenzara su misión religiosa, continuando con el trabajo de los jesuitas”, narró Nunzia.

El editor también le manifestó a la escritora italiana que le llamó mucho la “atención que el libro fuera escrito por dos laicas, dos mujeres, de manera fluida, porque no es el típico libro religioso que habla de la doctrina. Es una biografía y cuenta la historia de una manera muy rigurosa y simple a la vez para que llegue a todos”, describió la escritora.

“Estuvo siempre presente en el corazón de los humildes como un emblema”

En el prólogo que escribió para el libro “Mama Antula, la mujer más rebelde de su tiempo”, la primera edición internacional en italiano, el gobernador Gerardo Zamora reivindica la figura de la santiagueña y su legado, del cual fue olvidado “en el relato histórico de nuestra nación”.

“La llama que encendió Mama Antula era imposible de apagar. Y el tiempo, que va dibujando esos entramados tan sutiles y a veces imperceptibles, demostró que ella estuvo siempre presente en el corazón de los humildes como un emblema, y que aun sin conocerse en profundidad su impresionante historia de vida, siempre supimos aquí, que estábamos en presencia de una Santa”, refleja el mandatario.

Rescata el reconocimiento de esa santidad con la beatificación que se produjo en año 2016.

Y pone de relieve que “en Mama Antula encontramos estas cualidades que forjan nuestra identidad: ella es parte fundante de nuestras reservas morales, culturales y religiosas que hacen a nuestra ‘Madre de Ciudades’ un punto de encuentro de las distintas culturas, tradiciones, religiones e historias, respetando las diferencias y celebrando las coincidencias”.

En otro pasaje, anhela que “su ejemplar testimonio cristiano nos siga acompañando en nuestro caminar”.





Una mujer que logró romper con los estereotipos de su época





Cintia Suárez hizo una reseña del libro “Mama Antula, la mujer más rebelde de su tiempo”, y explicó: “La presentamos como la mujer más rebelde de su tiempo porque la vemos como una mujer santiagueña que logra romper los estereotipos, los mandatos sociales del siglo 18”.

Indicó que siendo adolescente, “ella logra por su decisión ser una laica consagrada y acercarse a los jesuitas al templo de Santo Domingo, donde se forma espiritualmente e intelectualmente que no era común en esa época. Era de una familia de encomenderos, hacendados, y abandona esa vida de abolengo para vivir en pobreza total”.

Rescata que el desafío más grande que tuvo Mama Antula, es “cuando los jesuitas son expulsados de América, y le toca continuar con la tarea que ellos hacían, con los ejercicios ignacianos (por San Ignacio de Loyola) y aunque a ella lo que más le interesaba era la asistencia espiritual y en las necesidades de las personas. Ella ha ido sola adelante, sin un hombre, en pleno siglo 18; fue una mujer violentada físicamente porque cuando llega a Buenos Aires le tiraron piedras. Pero se sobrepuso a todas esas cuestiones, hasta cuando le dicen no para abrir una casa de ejercicios espirituales”, recordó Cintia.

Suárez dijo que Mama Antula fue “una mujer olvidada en la historia, que está de la mano con próceres y conquistadores. Tenemos una joya en Santiago y que el Papa Francisco ha dicho ‘ojo con esta mujer que vale oro’. Hoy inspira a otras mujeres y ella pudo romper con lo que se esperaba de ella, con los esquemas, para cumplir con una misión que tenía que ver con la asistencia a los demás y era algo muy valiente porque eso no se podía hacer en el siglo 18”. Además, recordó que la vida de la religiosa santiagueña estuvo “impregnada de milagros como multiplicar el pan, el don de la profecía. Fue una persona fuera de lo común y por eso va camino a ser santa”. l