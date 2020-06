Hablemos de autoridad

14/06/2020 - 02:20 Opinión

Por Bernardo Stamateas

Psicólogo y conferencista

M uchos se preguntan quién debería ser la autoridad en una familia. Lo ideal es que ambos padres asuman ese rol (o el padre que se encuentre disponible en el caso de las familias monoparentales). Tanto la madre como el padre son la “fortaleza” del hogar, lo cual quiere decir que los dos tienen autoridad sobre los hijos. Aquí es fundamental aclarar dos conceptos al respecto:

* Autoridad no es sinónimo de autoritarismo. El autoritarismo siempre genera miedo. Esto se debe a que quien es autoritario aplasta a los demás con su actitud que expresa: “Acá se hace lo que yo digo, y punto”. Los hijos de padres autoritarios suelen ser personas temerosas. Pero la realidad es que detrás de todo autoritario se esconde alguien que, por lo general, tiene miedo y se construye esa coraza para que los otros no se den cuenta y lo lastimen. En el fondo, teme perder poder y, por esa razón, busca controlar a la gente que lo rodea todo el tiempo.

* Autoridad no es sinónimo de permisibilidad. Algunos padres les transmiten a sus hijos este mensaje: “Hacé lo que vos quieras”. ¿El motivo de su actitud? En la mayoría de los casos son adultos que sufrieron mucho en la infancia y no quieren que sus hijos pasen por lo mismo. Entonces se vuelven permisivos. Pero no saben que, de este modo, un niño crece con una gran inseguridad, ya que nuestros hijos piden a gritos que los adultos les pongamos límites.

* ¿Qué significa entonces tener autoridad? Decidir.

Una mamá, o un papá, que no decide responsablemente por sus hijos ha perdido autoridad.

Comparto a continuación algunas acciones que los padres podemos llevar a cabo para empoderar a nuestros hijos:

-Jamás pegarles ni tirarles de las orejas o el cabello porque esto les transmite miedo.

-Permitirles hacer todo lo que ellos sean capaces de hacer. No nos apresuremos a ayudarlos porque ellos van construyendo su estima al hacer cosas.

-Enseñarles a posponer, lo cual quiere decir que no les demos todo inmediatamente. Es muy bueno que un niño aprenda a esperar (como tendrá que hacerlo más adelante en la vida).

-Jamás hacerlos tomar partido por mamá o por papá. Los hijos no deben estar involucrados en los problemas de pareja. Ellos solo tienen que jugar, estudiar y ser felices. Los padres tenemos que ser amigables, pero no convertirnos en amigos de nuestros hijos porque esto nos resta autoridad.

El famoso rey Salomón, en su libro de Proverbios, escribió: Abraza la sabiduría, engrandécela y ella te engrandecerá. Mejor es la sabiduría que el dinero y las piedras preciosas. ¿De dónde obtuvo esa idea? De su papá, el también famoso rey David que venció al gigante Goliat. Si tus hijos escribieran un libro con lo que te escuchan decir a diario, ¿qué frases pensás que incluirían? l