Chaco da marcha atrás y anunció la suspensión de permisos de circulación

14/06/2020 - 20:35 País

"A partir de mañana (por este lunes 15 de junio) habrá máxima restricción de circulación", afirmó este domingo el gobernador Jorge Capitanich, al anunciar nuevas medidas ante el avance de la pandemia de coronavirus en el Chaco.

En esa línea, el mandatario dispuso la suspensión de los permisos de circulación, con el objetivo de frenar la suba de contagios de covid-19 en la provincia, donde ya hay 1.299 casos confirmados y 73 personas fallecidas.

Asimismo, el gobernador adelantó que fue suspendido el acto oficial previsto para este lunes, por el fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, y señaló que está ya gestionando con el Banco Central la suspensión de los pagos y cobros en bancos.

"Vemos un relajamiento, y ya no sabemos qué medidas tomar para que no haya movimiento de personas", afirmó.

"Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce", aseguró.

"Es necesario evitar todo tipo de aglomeración de personas", expresó Capitanich, quien además insistió varias veces en su mensaje en que "hay circulación comunitaria del virus en el Gran Resistencia, y el aislamiento corta la circulación".

Como medida para evitar los contagios, ratificó la internación de los pacientes leves.

En ese marco, sostuvo que el Gobierno buscará esta semana suspender la mayor cantidad de actividades para lograr el objetivo de cortar la circulación comunitaria.

"Estamos en la fase más crítica, pero si somos capaces de hacer este esfuerzo, podremos morigerar la curva de contagios y cortar la circulación viral", afirmó el gobernador.

"Debemos implementar medidas de máxima restricción de circulación de personas", afirmó.

Además, planteó la necesidad de "contar con el acompañamiento de los intendentes y los municipios".