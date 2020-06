“La discriminación a los mayores pasó de latente a presente”

14/06/2020 - 22:27 Santiago

La pandemia por el coronavirus hizo que los prejuicios preexistentes que estaban latentes sobre las personas mayores, como su falta de productividad o su incapacidad para desenvolverse solos, se expresaran en el discurso y en medidas concretas, advirtió la reconocida médica gerontóloga Lía Daichman por el Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio.

Hoy se realizará un congreso virtual de 10 a 18 (hora argentina) bajo el lema ‘Nuevas formas de discriminación y maltrato en tiempos de Covid-19’ que ya cuenta con más de 900 inscriptos, en el que se abordarán diferentes aspectos como el impacto socio-sanitario de la pandemia, la situación de las residencias, el abordaje mediático, entre otros.

A un día del encuentro, Daichman dialogó sobre estas temáticas y aseguró: “Si bien avanzamos mucho, la pandemia nos demostró que todavía nos falta para erradicar el abuso y maltrato hacia las personas mayores”.

Consultada sobre el impacto de la pandemia en las personas mayores, la profesional destacó: “Lo primero que uno advierte es que en todos los países del mundo los gobiernos tomaron medidas en relación a las personas mayores que son indebidas e inconsistentes. En Argentina, cuando casi no había casos, lo primero que se dijo es que las personas de más de 65 años no tenían que salir de sus casas. Ni a hacer las compras, ni a trabajar, ni a cobrar, a nada. Pretender esto para alguien de 65 o 70 que hasta ese momento era completamente autónomo, que son la mayoría de las personas mayores que viven en la Ciudad de Buenos Aires, es inaceptable. Se creó un miedo y un pánico en esa gente que todavía hoy cuesta revertir”.

Además sostiene que pandemia actuó como un fenómeno que visibilizó una realidad preexistente.

“Con la discriminación, claramente, que pasó de ser latente a presente, porque siempre hubo un prejuicio sobre que las personas mayores no sirven, no son productivas, son una carga para la sociedad y no son capaces de hacer nada por solas, lo cual es completamente falso. Y a partir de la pandemia se hizo presente ese viejismo en el discurso, pero también en las medidas que se tomaron”, indicó la profesional. l