Russo propuso a la Primera Nacional como preliminar de los partidos de la A

Pasan los días y todo es incertidumbre en cuanto a la vuelta del fútbol en la Argentina. La pandemia del coronavirus se está haciendo cada vez más larga y los clubes de todas las categorías están haciendo hasta lo imposible para evitar desastres mayores por el lado económico especialmente.

A diferencia de lo que está ocurriendo en algunos países de Europa, donde el deporte más atrapante del planeta ya volvió al ruedo, como Alemania, España, Portugal e Italia, por citar ejemplos, en nuestro país todavía no hay un indicativo de lo que podría pasar con el futuro del fútbol argentino.

Y lo último que surgió ahora son las declaraciones del presidente de Lanús, Nicolás Russo, que planteó la idea de que tanto la Liga Profesional Argentina como la Primera Nacional puedan compartir escenario para disputar sus partidos en el mismo día.

“Por ahí, para jugar algún encuentro se puede pensar que los partidos del ascenso se jueguen como preliminar de Primera División. En los estadios no es tan complicado. Se lo dije a Tapia (presidente de la AFA) a la pasada. La mayoría de los jugadores de ascenso no tiene auto”, expresó el dirigente del Granate a manera de consejo para tener en cuenta.

La pregunta del millón

¿Y cuándo puede volver el fútbol a la Argentina?, también Russo habló al respecto y señaló: “El fútbol argentino volverá, con suerte, en septiembre o a principios de octubre. Los entrenamientos comenzarán a fines de julio o principios de agosto; y desde ahí, 45 días de pretemporada”.

Además, Russo justificó que para el próximo año la AFA haya decidido que no habrá descensos.

“Nadie quiere jugar sin descensos, es la realidad que nos toca. Los clubes estábamos mal, otros no tanto... Cuando pase esto vamos a estar todos muy mal y no va a ser en un día. No menos de dos años”, amplió el presidente de Lanús.

“Nadie quiere un campeonato con 26, como será el año que viene. Pero los principales egresos de los clubes son de fútbol. Ahora tenés que ajustar y debemos promover juveniles. Se van a dar situaciones que algunos equipos que den ventajas. Pero de acá a un año estarán capitalizados económicamente los planteles”, agregó.

Más adelante dijo: “Vos agarrás clubes como River, Vélez, Lanús, son clubes sociales con fútbol. Lanús tiene 600 empleados y tenés que pagar los sueldos”.

También, sobre la situación de su club, contó: “Hicimos una propuesta para que siga Auzqui, con el mismo sueldo, por seis meses. (Agustín) Rossi tiene propuestas del exterior, queremos que se quede pero lo veo muy difícil. Estamos hablando con Acosta, que está quedando libre de Belgrano, para que venga”. l