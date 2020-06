Zárate contraataca y echó más leña al fuego: “Estoy donde quiero”

15/06/2020 - 00:50 Mundo Boca

¡Qué lío se armó entre Mauro Zárate y Vélez Sarsfield! El jugador de Boca Juniors salió a responderles ayer a todos los velezanos que lo atacaron con duras críticas y le puso más picante a una situación que dista mucho de ser la mejor.

“Ya hice lo que tenía que hacer y gratis. Toy (estoy) donde quiero”; escribió el delantero del Xeneize en una historia que compartió en su cuenta de Instragram.

Vale recordar que en los últimos días comenzó a correr un rumor inesperado para el fútbol argentino: ¿es posible la vuelta de Mauro Zárate a Vélez? Inmediatamente desde la entidad de Liniers salieron a desactivar la bomba y dejaron en claro que no existen chances de que el delantero regrese a un club en el que muchos lo han tildado de “traidor” por haber tomado la decisión de irse a jugar a Boca a mediados de 2018.

La versión hizo que varios dirigentes del Fortín salieran a hablar. Sus declaraciones fueron terminantes. “A la gilada y a los traidores les hago la cruz... Terminen con el humo. No vuelve más a Vélez”, escribió en las redes sociales el abogado Mariano Lizardo, presidente del Departamento Jurídico de Vélez. Mientras que Pablo Cavallero, manager del club, se expresó en el mismo sentido al asegurar que “no van a contemplar nunca” el regreso del jugador. Pero, en declaraciones a TNT Sports, el ex arquero fue más allá e hizo una evaluación sobre la actualidad de Zárate en el Xeneize: “Hoy no es ídolo ni en un lugar ni en el otro, estoy seguro de que está arrepentido”.

El mensaje de Zárate fue una clara alusión al momento en que regresó a Vélez y una respuesta a las declaraciones de los directivos del club.

Por otra parte, dejó en claro que aspira a seguir en Boca, club con el que tiene contrato hasta junio de 2021. A pesar de que existe una cláusula que permitiría su salida del Xeneize si recibe una oferta en cuanto se abra el libro de pases, todo parece indicar que su continuidad está asegurada.

La relación entre Zárate y Vélez se quebró definitivamente en julio de 2018 cuando el jugador decidió dejar el club que lo vio nacer para irse a Boca. l