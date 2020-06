El representante del cordobés Emanuel Reynoso confirmó que Boca no quiere que el volante se vaya a otra institución

15/06/2020 - 00:51 Mundo Boca

Emanuel Reynoso es uno de los jóvenes talentosos que tiene Boca Juniors en su plantel y si bien no es considerado titular por el entrenador Miguel Ángel Russo, sus condiciones llaman la atención y el interés a más de un club que sueña con tenerlo en sus filas.

“Con este parate hubo algún llamado pero ninguna oferta formal. Boca no quiere que se vaya”, expresó Martín Guastadisegno, el representante del jugador cordobés para aclarar un poco la situación.

Reynoso, uno de los más respaldados por el Consejo de Fútbol que comanda el vice Juan Román Riquelme, jugó siete partidos oficiales en 2020 y aportó un gol, de tiro libre en el triunfo por la fase de grupos ante DIM (3 a 0 en La Bombonera).

“Bebelo” arrancó la era Russo como titular en los amistosos de pretemporada, pero poco a poco fue perdiendo lugar en el once inicial.

“Hice una gran pretemporada y estoy muy feliz por eso. Arranqué jugando y creo que lo hice bien, pero la decisión la toma Miguel y el que esté mejor va a jugar. Me toca demostrar día a día para que vea que estoy con ganas y a la hora que me toque, dar lo mejor”, declaró en su momento el volante para pintar un poco como era el panorama con el resto del plantel.

“Cuando a uno le toca jugar muchos partidos seguidos agarra más confianza, se atreve más a meter pases de gol o encarar. Si tengo continuidad me voy a sentir mejor, pero estoy feliz con los minutos que me toca jugar. Igualmente, no me conformo porque quiero ser titular y tengo que estar preparado siempre”, agregó.l