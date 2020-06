Frank Fabra habló de su gran presente: “Me planteo poder seguir ganando títulos y sería muy lindo poder retirarme en Boca”

15/06/2020 - 00:53 Mundo Boca

Varios fueron los jugadores de Boca Juniors que cambiaron el chip con la llegada de Miguel Ángel Russo a la dirección técnico y que recuperaron su nivel futbolístico para bien del equipo.

Y uno de ellos fue el defensor colombiano Frank Fabra que durante la etapa de Gustavo Alfaro como entrenador, había quedado relegado al banco de suplentes, más allá de que venía de un largo proceso de recuperación de una lesión que lo marginó por un buen tiempo de las canchas.

Hoy la realidad es diferente para el jugador cafetero que en una charla con el sitio oficial de la entidad xeneize, dijo que la idea es seguir ganando títulos en el club y hasta analizó la posibilidad de retirarse con la camiseta que viste hoy.

“Lo que más me motiva de esta institución es que siempre tenés que dar un poquito más. No podés conformarte, debes representar esta camiseta y este club de la mejor manera. Me planteo poder seguir ganando títulos y sería muy lindo poder retirarme en Boca. Ya son cuatro años y medio en los cuales me he sentido a gusto, he regalado lo mejor de mí en cada partido y en cada momento. Veremos a ver qué puede pasar pero sería muy lindo”, expresó el lateral izquierdo de Boca que a fuerza de voluntad y sacrificio logró ganarse la confianza de Miguel Ángel Russo. l