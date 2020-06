Alzamendi: “Mi gol fue más importante que el de Quintero”

15/06/2020 - 00:59 Mundo River

El ex jugador de River, Antonio Alzamendi desde Cardona. El uruguayo dialogó por Instagram Live con Lito Costa Febre y volvió a reivindicar al River campeón de América y el mundo de 1986 por sobre cualquier otro de la historia, incluido, claro, el de Gallardo que le ganó a Boca la final de la Libertadores más pesada de todos los tiempos en Madrid. Y, específicamente, se refirió a su gol frente al Steaua Bucarest en Japón: el charrúa lo considera un escalón por encima del que Quintero hizo en el Bernabéu. “Mi gol fue más importante que el de Quintero. Me emocioné con el gol de Juanfer, y lo digo sin ninguna envidia ni celos, disfruté mucho de ese gol. Es un golazo, porque se lo hace al eterno rival en una final de América”, dijo el uruguayo, en declaraciones reproducidas por Olé.

“Nuestro equipo era muy ganador. Ganábamos en todos lados. Después del Mundial 86, Ruggeri y Enrique dijeron ‘muchachos, queremos seguir ganando’. Y así fue. Le ganamos al Steaua Bucarest, que le había ganado a la Juventus y al Barcelona: era prácticamente la selección de Rumania. Fue lo más importante’, siguió en la misma línea una gloria de la institución como Alzamendi. Como muchos otros exjugadores de aquel equipo, el uruguayo cree que esa gesta no está tan reconocida como se merece. Y en ese sentido, le tiró un palito a la dirigencia. A la actual, y sobre todo a la anterior: ‘Sería lindo que nos juntemos con los equipos de Ramón y Gallardo. Tuvimos que armarnos una fiesta entre nosotros para los campeones del 86à No se nos reconoce y nosotros no existimos para la dirigencia. A mí me cobraron entrada para el Museo de River con la dirigencia anterior’, confesó. l