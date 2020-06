Damonte quiere llevarse a Iván Rossi para Huracán

15/06/2020 - 01:01 Mundo River

El mercado de pases todavía no se mueve demasiado en River, más allá de la salida de Scocco libre para continuar su carrera en Newell’s. El club necesita vender, pero por ahora no recibió ofertas. Aunque por varios hay sondeos. Y el que se conoció en las últimas horas es el de Huracán por un futbolista que no fue tenido en cuenta en las últimas temporadas por Marcelo Gallardo: Iván Rossi.

Israel Damonte, el DT del Globo, habla muy seguido con el rubio mediocampista: son amigos de la etapa en la que Rossi ya había jugado cedido en Parque Patricios hace un par de años y el actual entrenador era parte de ese plantel. Pero no sólo hablan por ser compinches: Damonte le dijo más de una vez que quiere tenerlo en su equipo. Aún no hay una oferta formal, pero la intención está. l