Scola y la chance de ir a Tokio: “Se ha vuelto más distante”

15/06/2020 - 01:20 Deportivo

Días atrás, Luis Scola anunció su alejamiento del Olimpia Milano y su futuro, con el retiro en el horizonte, es una incógnita. El capitán del seleccionado argentino habló con el diario Corriere de Italia, sobre su decisión y su futuro en el básquet profesional. El capitán de la Selección Argentina decidió alejarse de la Euroliga, pero no le bajó la persiana a su carrera, ni a las distintas ligas del mundo, pero sí aclaró que los Juegos Olímpicos de Tokio se ven cada vez más distantes. “Quería ser el primer jugador de básquet de la historia en jugar cinco Juegos Olímpicos, pero ahora se ha vuelto mucho más distante. Tendré que evaluar”, confesó el jugador de 40 años.

El argentino esperará unos días para definir su futuro y, aunque sabe que éste no sería el final ideal, está orgulloso por todo lo que logró. ‘No era la despedida que tenía en mente para mí. Estaba pensando en un estadio lleno, un juego importante, el abrazo de mis compañeros. Si Valencia fuera mi último partido, sería un poco triste. Pero también está bien, lo que tuve que hacer en 25 años de carrera lo hice. Estoy en paz conmigo mismo’, dijo.

Días atrás Luifa había confirmado que ya no sería parte del Olimpia y que no estará más en la Euroliga. ‘Ya no tengo ganas de jugar a ese nivel, tengo 40 años’, explicó, y aseguró que no podría verse en una cancha sin dar todo para un equipo: ‘No sé lo que voy a hacer. Solo sé que no podría aceptar ser un jugador de medio juego. Solo conozco dos velocidades: 100% o 0%. Si tuviera que entender que no puedo dar el 100%, entonces me detendría de inmediato. Me tomaré unos días para pensarlo’.l