Para Agustín Calleri jugar al tenis es más seguro que correr amontonado en las calles o parques como se vino observando

15/06/2020 - 01:36 Deportivo

La gente del tenis se movilizó hasta la casa de Olivos, a donde vive el Dr. Alberto Fernández para pedir por la vuelta de la actividad. A raíz de esta situación, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, dio un respaldo absoluto al reclamo, que fue en forma pacífica, con bocinazos y exhibición de raquetas, pelotas y banderas. “Quiero apoyar la vuelta a la actividad en el AMBA, con los protocolos, que están publicados, de esa manera es seguro el regreso del tenis. Yo vi lo que fue el lunes, la gente corrió en el Rosedal con menos distancia social. El tenis es más seguro que correr amontonado, que fue lo que se vio por tele. Y es muy conveniente por todo lo económico que representa este deporte”, dijo el dirigente.

Además, Calleri puso el ejemplo de lo que ocurre en Córdoba, su provincia natal. “Acá se juega todos los días, está liberado de 7 a 18. También se puede jugar dobles. Los profesores no pueden tener más de dos alumnos por cancha, no se usa el vestuario ni el bar, cada uno debe regresar a su casa para bañarse, en respeto al protocolo”. “Por ahora no sabemos de cierres, pero todos los clubes lo están pasando mal”, agregó. l