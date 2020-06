El Súper Rugby reunió a más de 50.000 hinchas

15/06/2020 - 01:40 Deportivo

El primer partido de rugby en Auckland luego del paso del coronavirus por Nueva Zelanda tuvo estadio repleto y un show a la altura de las expectativas. El Eden Park sintió y vivió de qué se trata este deporte en la tierra kiwi en todos los sentidos: calidad de juego, adrenalina, alegría y mucha pasión. Todo eso en 80 minutos de Super Rugby Aotearoa y en un tiempo extra para que todos terminen felices.

Un renovado Blues demostró que quiere volver a ser el equipo de fines de los 90, cuando levantó dos títulos (1996 y 1997), o el que dio la vuelta en 2003 con Carlos Spencer y Doug Howlett. Por eso sumó nombres más que importantes para esta nueva edición del Super Rugby, con solo cinco franquicias, todas del país de Oceanía. Beauden Barrett, campeón del mundo con los All Blacks, debutó con la 15 en la espalda, más allá de ser un 10 de elite. Y justamente su primer encuentro con los de Auckland fue ante Hurricanes, su ex equipo.

Antes del partido, alegría, sonrisas y normalidad. Los 50 mil hinchas que habían agotado las entradas fueron llegando al mítico Eden Park (allí los All Blacks ganaron dos Mundiales) y copando la tribuna. A la par, ningún distanciamiento ni barbijo. Sí mucho color y bandera. Como sucedió un día antes en Dunedin, en el triunfo emocionante de Highlanders sobre Chiefs en el partido que abrió el torneo. En ese no hubo estadio lleno, pero sí 22 mil almas disfrutando del regreso del rugby.

Dos tries por lado movieron el tablero y a los hinchas de sus asientos. Caleb Clarke (buen corte de Ioane) y TJ Faiane apoyaron para el local, mientras que Dane Coles y Ben Lam lo hicieron para la visita. El try de Coles tuvo una particularidad: Barrett fue el último que intentó tacklearlo y, al quedar cerca de la situación, lo metieron en el medio del festejo. Sí, era su ex equipo. Una sonrisa de Beauden decoró el momento.

El primer tiempo terminó 14-13 para Blues. En el complemento, los locales se agrandaron un poco más y lo liquidaron 30 a 20.l