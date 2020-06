15/06/2020 - 02:21 Economía

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que el Gobierno tomó la decisión de intervenir Vicentin porque la empresa ‘iba a camino a la quiebra o al desguace’, y aseguró que la expropiación es ‘la única alternativa que se encontró’ para rescatarla.

‘Tomamos esta decisión porque veníamos observando riesgos muy serios de que la empresa entrara en proceso de quiebra, de desguace. Y pensamos que es una empresa demasiado importante en la cadena agroindustrial como para que termine tan mal’, sostuvo.

Señaló que ‘en estos seis meses que pasaron, esperamos que presentaran una solución de mercado. Nada de esto ocurrió, lamentablemente, y por eso iniciamos esta operación de rescate de la empresa y de toda la cadena vinculada, que incluye crear una empresa mixta con mayoría estatal y gerenciamiento profesional para retomar una actividad importante’.

Aseguró que ‘este proyecto no es en contra de nadie, ni siquiera en contra de los accionistas de Vicentin. Es a favor de rescatar una cadena agroindustrial que está fuertemente afectada’.

Sostuvo que ‘durante esta semana hemos tenido mucho diálogo, no sólo con los directivos de Vicentin sino con muchos productores, acopiadores y cooperativas’ y que ‘los sectores perjudicados por la situación ven con buenos ojos esta medida’.

‘El Estado es el que puede garantizar la continuidad productiva de la empresa. Una vez en marcha, las deudas podrán ser parte reestructuradas o capitalizadas. Es un tema sobre el que no tiene sentido adelantarse. Si la empresa no trabaja a su capacidad productiva, no tiene sentido plantearse nada’, agregó.

Consultado sobre si la empresa mixta incluiría a los acreedores comerciales, por ejemplo ACA, que es uno de los principales, señaló que ‘es una posibilidad muy clara y nos interesa muchísimo que los actores de esta cadena puedan ser parte de la empresa y tener participación en un directorio’.

‘Vicentin nunca propuso nada serio en cuanto al modo de cancelar el pasivo”

El vicepresidente de Banco Nación, Matías Tombolini, aseguró que Vicentin ‘nunca propuso nada serio’ para cancelar la deuda.

Tombolini, dijo que la forma de cobrar la deuda -en el contexto post intervención y futura expropiación- ‘puede ser un bono, de manera que el banco canjee una deuda que hoy lastima el balance por un tipo de activo de mucha mejor calidad que puede ser un bono a mediano o largo plazo del Estado nacional, porque eso permite tener un patrimonio mayor y aumentar la capacidad prestable’.

Señaló que ‘Vicentin nunca propuso nada serio en cuanto al modo de cancelar el pasivo que tenía con el Banco Nación y los productores que le habían vendido granos por más de 26 mil millones de pesos’.

‘Vicentin le debe al Banco Nación 18.500 millones de pesos, alrededor de 300 millones de dólares’.

‘En 2018, Vicentin facturó 118 mil millones de pesos, esto quiere decir que lo que se le prestó a Vicentin eran 2 meses y medio de ventas’, concluyó.

Accionistas: “Es una medida injusta, arbitraria e ilegal”

Los accionistas de Vicentin aseguraron que la intervención de la empresa en concurso de acreedores a través de un DNU es ‘injusta, arbitraria e ilegal’.

En esa línea, manifestaron que la decisión del gobierno nacional ‘inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado y deja como única opción, la estatización de la empresa’.

A través de una solicitada dirigida ‘a la Opinión Pública’, los accionistas de la empresa Vicentin manifestaron haber sido ‘sorprendidos’ por la intervención anunciada por el presidente Alberto Fernández el pasado lunes 8 de junio.

‘Luego de 90 años de una trayectoria intachable (...), hemos tenido que enfrentar recientemente una situación financiera crítica que derivó en la necesidad de presentarnos en el mes de febrero, en un Concurso de Acreedores’, aseguraron los accionistas.

En ese marco, manifestaron que la empresa actuó ‘ajustada a derecho’ y cumpliendo con ‘cada una de las etapas contempladas dentro de dicho procedimiento’ mientras evaluaban ‘diferentes alternativas y ofrecimientos de distintos grupos empresarios tendientes a alcanzar una solución’.

La decisión del gobierno ‘la entendemos como injusta, arbitraria e ilegal. Una decisión, que avasalla y atenta contra los derechos de la propiedad privada y le niega a una empresa argentina de larga y destacada trayectoria, el derecho a resolver su situación financiera en el marco que la ley prevé’.l