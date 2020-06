Antecedentes y utilidad de la ampliada plataforma continental

15/06/2020 - 02:56 Opinión

Por el Mg. Pedro José Basbús

Magistrado, Docente cátedra de

Derecho Internacional Público, Ucse.

E l pasado 11 de junio del año en curso, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, difundió, mediante las redes sociales, el nuevo mapa de la República Argentina, que demarca el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas y ratificó la intención del Presidente de remitir un proyecto de ley al Congreso a los fines de que dicho límite exterior sea reconocido por ley y difundido en las escuelas del país. Señalaron fuentes oficiales, que el nuevo límite incrementará la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad, la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias para todo el pueblo argentino y generaciones futuras.

Esta demarcación, validada por la ONU, es el resultado del trabajo desarrollado en varios gobiernos por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (en adelante Copla) tarea que se prolongó por más de diez años hasta obtener el reconocimiento ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en la ONU, que durante el período marzo de 2016 a marzo de 2017, adoptó por consenso las recomendaciones efectuadas.

Entiendo que la noticia puesta de manifiesto por el gobierno argentino (cuyo resultado ya era conocido desde el mes de marzo del año 2016) merece una mayor difusión, pues a raíz de la decisión del organismo internacional, se han incorporado aproximadamente 1.900.000 km2 al territorio argentino, con todo lo que ello significa. Ahora bien, qué es la Plataforma Continental, sus antecedentes, cuál es su extensión y utilidad práctica y qué derechos tiene el Estado argentino sobre ella, intentarán formar parte de este artículo.

ANTECEDENTES

La referencia a la Plataforma Continental impone necesariamente, remitirnos a los antecedentes del Derecho del Mar, entendido éste como la rama del Derecho Internacional Público que regula derechos y obligaciones de los Estados en los distintos espacios marítimos, a la par que define aquellos, establece sus límites máximos y los derechos y obligaciones de los Estados ribereños (en ocasiones con sus espacios suprayacentes) y los terceros Estados.

Dable es decir que los espacios marítimos que conocemos en la actualidad no surgieron sino luego de una lenta evolución del Derecho y de los Estados, en tanto guardianes de dichos espacios. Los antiguos romanos consideraron al mar Mediterráneo dentro de los límites del imperio, de manera tal que los pueblos ajenos a Roma no podían hacer uso del mismo.

En el siglo XVI se generó una discusión acerca de si el mar era libre o podía ser objeto de apropiación según tesis de Grocio y de Selden respectivamente y no fue sino a raíz de la confrontación de ambas tesis que se reconoció a los Estados ribereños la soberanía sobre una porción de mar adyacente sobre el territorio (mar territorial). A principio del siglo XVIII se establece la regla de que la soberanía del Estado sobre el mar territorial se extendía hasta la franja del mar en donde el Estado ribereño tuviera poderes efectivos, entendiéndose por estos hasta donde llegara la bala de un cañón disparada desde la costa. Surge la regla de las tres millas que, por razones obvias, convenía a las grandes potencias.

Empero, no fue sino hasta el siglo XX donde se producen los mayores cambios en el Derecho del Mar, pues tuvieron lugar distintas conferencias internacionales con el objeto de delimitar las fronteras y el derecho fiscal de cada Estado sobre la pesca. Así se celebran las Conferencias de La Haya (1930) con el auspicio de la Sociedad de las Naciones, que fracasa en el intento de delimitar el mar territorial.

Harry Truman (1945) establece su “Proclama” por la cual los EE.UU. reivindicaron derechos jurisdiccionales sobre el mar territorial lecho y subsuelo. En 1958 se desarrolla la 1ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por la que no se logra uniformidad acerca de la anchura del mar territorial. Esta conferencia adopta 4 Convenciones entre las cuales se encontraba aquella que regulaba la plataforma continental. En 1960 se lleva a cabo la 2ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en la cual y, pese a los esfuerzos de los Estados partes, no se pudo zanjar la cuestión del mar territorial. Es recién en la 3ª Conferencia (que tuvo lugar en Caracas, Nueva York, Ginebra y Montego Bay, Jamaica) luego de distintas resoluciones de ONU (vgr. 2340/67, 2574/69, 2749/70, que pudo sancionarse lo que hoy conocemos como la Convención del Derecho del Mar (Convemar) cuerpo normativo que, si bien fue sancionado el 10 de diciembre del año 2982, entró en vigencia el 16 de noviembre de 1994 luego de la ratificación de 60 Estados partes. La Convemar contempla los siguientes espacios marítimos: aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, alta mar, aguas archipielágicas, plataforma continental y la zona internacional de los fondos marinos.

DEFINICIÓN

En lo que a este artículo compete, la plataforma continental es definida como la continuación del territorio debajo del mar y comienza donde termina el lecho y el subsuelo del mar territorial. Su límite exterior varía de acuerdo a la conformación geomorfológica de cada plataforma y se establece a partir de diversos criterios y límites máximos determinados en la Convemar. También se puede indicar que es la porción del margen continental que es la transición de la costa hacia el océano. El concepto jurídico de plataforma continental comprende las áreas submarinas del lecho y subsuelo del mar, más allá del mar territorial (cuya anchura es de 12 millas marinas contadas desde la línea de base, normal en el caso argentino) a todo lo largo de la prolongación natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental o hasta las 200 millas marinas cuando el margen continental no llegue a esa distancia.

A su vez, el margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental del Estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma en sentido estricto, el talud continental y la emersión continental. Agrego que el talud es la inclinación que une a la plataforma continental con la llanura abisal, esta última es la extensión del terreno en la zona más profunda de los mares y océanos y la emersión continental es la superficie previa a esta llanura también denominada “pie del talud”.

LÍMITE EXTERIOR DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL

De acuerdo con los artículos 76 a 85 de la Convemar, cada Estado debe establecer el límite exterior del margen continental (zona que comprende la plataforma continental) cuando este se extienda más allá de las 200 millas marinas de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. El ancho de las plataformas continentales en todo el mundo, varía de los 30 metros a los 1.500 km., generalmente es plano y termina en la ruptura de la plataforma en donde el ángulo de la pendiente es más importante.

La República Argentina desarrolló una importante doctrina de reivindicación de sus derechos sobre la plataforma continental desde los albores del siglo pasado. Así desde 1916 con el almirante Storni, en 1945 a la sazón de la “Proclama Truman”, en 1967 con la ley 17.094 de “Soberanía del Mar Argentino”, y en 1991 (ley 23.968/1991 de “Espacios Marítimos”) se fija el límite exterior de la plataforma continental en consonancia con la Convemar. En el año 1997, nuestro país crea la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla) mediante la ley 24.815. Dicho organismo debía elaborar la presentación final del límite exterior de la plataforma continental argentina de conformidad con la Convemar y la ley 23.968. En este sentido, la Argentina efectuó la presentación por ante la CLPC el 21 de abril de 2009 pues de acuerdo al inciso 8 del artículo 78 de la Convemar y a lo acordado en la XI reunión de Estados parte de Convemar (año 2001), el plazo otorgado a cada país para hacerlo vencía el 13 de mayo de dicho año.

La presentación del país fue examinada en el 24° período de sesiones de la CLPC (10/08/2009 a 11/09/2009) y se decidió formar una sub comisión instruyendo que no se debía tomar en cuenta lo relativo a la Antártida, ni a las islas disputadas con el Reino Unido ni que se prejuzgara sobre el límite con el Uruguay. Finalmente, el 11 de marzo del año 2016 la CLPC aprobó la presentación argentina sin realizar recomendaciones quedando reconocida, desde ese momento y por la comunidad internacional, los límites del territorio argentino en lo que refiere a su plataforma marítima en áreas no sujetas a disputa. El 28 de marzo de 2016 y ante la presentación de los nuevos límites por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la ONU reconoce la disputa de soberanía con el Reino Unido. Estos nuevos límites significan alrededor de 1.800.000 km2 de territorio soberano de plataforma continental reconocidos por toda la comunidad internacional, con excepción de aquellas áreas en disputa y que se suman a los 4.200.000 km2 existentes.

IMPORTANCIA PRÁCTICA

Evidentemente y más allá de la relevancia que la fijación definitiva de un límite territorial y su reconocimiento internacional presenta, la gran importancia de la plataforma continental radica en que, sobre ella, el estado ribereño (vgr. Argentina) goza de derechos soberanos para la exploración y explotación de recursos naturales vivos y no vivos, entre estos últimos gas y petróleo).

Establecer un límite significa determinar hasta dónde puede ejercer el estado argentino su derecho y, en el caso de la Plataforma Continental ha quedado fijada mediante el trazado de líneas envolventes desde la costa, fórmulas, líneas de restricciones, todo ello luego de una ciclópea tarea de nuestros científicos que demandaron 12 campañas oceanográficas, para un total de 6 millones de Km2 que forman parte de la soberanía argentina.

La pandemia por la cual transitamos dejará un mundo necesitado aún más de alimentos y recursos. Argentina es un país que goza de un extenso litoral marítimo, pleno de recursos vivos y no vivos y tiene una plataforma continental por demás extensa. Una vez más es necesario reforzar las políticas de estado en este tema pues la exploración y explotación de estos recursos superan a cualquier gobierno e ideología. No dejemos pasar esta oportunidad.

