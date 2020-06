FÚNEBRES | 15 de junio del 2020

15/06/2020 - 03:01 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/6/20

- Juan Horacio Traube

- Eleana Virginia Vásquez

- Ana Paola Trejo

- Carlos David Nazareno Padilla

- Franco Gabriel David Riaño

- Miguel Ángel Tavano (Selva)

Sepelios Participaciones

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia participan con profundo sentimiento la desaparición física de una excelente persona y buen colaborador en sus empresas. Abrazan en el dolor a su esposa, hijos y nietos en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

ANZANI, JORGE ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Miembros de Archicofradia de la Parroquia Nuestra Señora de Sumampa (capital) participan el fallecimiento del esposo de la Sra. Yolanda Sequeira, integrante de esta institucion y que sus restos recibieron cristiana sepultura en el cementerio La Piedad.

ANZANI, JORGE ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Carlos Martínez, Noemí Reynoso, sus hijos María de los Ángeles, Diego Martínez y Antonio Hael, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Chicha y papá de su amiga Georgina. Elevan oraciones en su querida memoria.

BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Aldo Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. El consejo de conducción y la comunidad educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participan su fallecimiento, acompañando a su hija Cecilia Basbús en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|.Tus compañeros, amigos de la promocion 1967 Colegio del Centenario: Ramón Barraza, Ramón Figueroa, Mario Salas, Pedro Zavaleta, Teti Ledesma, Chuchi Paz, Chuchi Miguel, Chini Jiménez, Marta Cáceres, Nora Hoyos, Pelusa Sayago, Luchy Olivera, Nora Coronel y Cristina Martorell, participan con dolor tu partida y acompañan a Lely y a su flia. en estos momentos de dolor. "Feliz resurreccion querido Chilo".

BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Leonardo Ledesma y flia, participan con dolor el fallecimiento del amigo Chilo y acompañan a Leli e hijos en tan difícil momento.

BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Enrique Valladares y María Yslas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Leli e hijos en este triste momento.

BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Los integrantes del Cid Santiago del Estero acompañan en este momento de tristeza a nuestra compañera Mariam y a su familia.

CÁCERES DE YSAAC , MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Norma y Mario Ibieta y sus respectivos hijos participan el fallecimiento de la esposa de Don Isa y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVID RIAÑO, FRANCO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Sus padres Marcela Soria Riaño y Alberto David, sus hermanos Carina David, Pamela David, Cristian David, Florencia David Riaño, Ana Carolina Saavedra, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. a las 11.30 hs. casa de duelo SV Nº 1. P. León Gallo 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

FIGUEROA, VICTORIANO FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Su esposa Leticia Villavicencio, sus hijos Pablo, Ricardo, Soledad y Yésica, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG. SA. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PADILLA, CARLOS DAVID NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Sus padres Monica y Eduardo, su hermano Gabriel, su hijo Tiago, hna. politica Milena, sobrina Abril. Flia. Heredia Juanqui, Nicolás, Agustín, Edith, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 15 hs. Casa de duelo. SV Nº 2. P. L. Gallo 330. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SALAS, ANTONIO FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. La promocion 1967 Colegio del Centenario, compañeros, amigos de su hermano Marito Salas, participan con pesar su fallecimiento.

SALVATIERRA DE SORIA, LIBIA AZUCENA

TRAUBE, JUAN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Su madre Estela María Rodriguez, sus hermanas Maria Alejandra, Maria Marcela Traube, su hija Helena Traube y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNO.

TRAUBE, JUAN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Felix Carlos Acuña, acompañan con dolor a sus padres, hermanos y demas familiares en tan irremediable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

TRAUBE, JUAN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Copi Acuña y familia, acompañan a Estela e hijas con amor, rogando por su cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria.

TRAUBE, JUAN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Cecilia Malacheuski e hijos, acompañan a Estela y demás familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TRAUBE, JUAN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Marilí Isorni de Saber, junto a sus hijos Luciana, Maria Emilia y Claudio y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y por la paz y resignacion de su familia.

TRAUBE, JUAN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Ximena María Beltrán y Rodolfo García Gorostiaga acompañan a la familia en este difícil momento.

TREJO, ANA PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Sus hermanos Fernando, Luis, Carmela y Leonardo, sobrinos, tías Mirta y Rosa, cuñadas Viviana, Juana, Adriana, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados el 14/6 en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VÁSQUEZ, ELEANA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Sus padres Sergio Vásquez, Verónica Araujo, sus hnos. Santiago Vásquez, su abuela Isabel, tíos Ángela, Emma, Ariel, Anita, Daniel, Raúl César, José, Lito, su hna. pol. Micaela, su sobrino Tomás, primos Valentina, Bautista, ahijado Ulises participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. cement. La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

Recordatorios

BRAVO ALMONACID, DELINA ILDAURA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/20|. Mamita querida, que gran tristeza nos dejaste... Fuiste mi pilar, quien me sostenía con fuerza y amor. Nos duele despertar y no verte, mi casa está vacía y se siente tu ausencia... Fuiste todo en nuestras vidas, sé que ya descasas en paz fuiste una gran madre y nunca lo olvidaremos. Tu partida me dejó incompleta... eras la mitad de mi vida, te vamos a extrañar toda la vida con Sol, tu nieta que te ama con su alma. Hasta nuestro reencuentro mamita. Te amo!!! Tu hija María José Loza Bravo, tu nieta Sol Montenegro Loza, elevan oraciones en su querida memoria, a nueve días de su fallecimiento y que brille la luz eterna.

BRAVO ALMONACID, DELINA ILDAURA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/20|. Madre querida: no estaremos tristes porque te fuiste, nos alegrará por cada momento compartido. No estarás a nuestro lado, pero sin embargo agradeceremos siempre todo lo que nos diste. Te amamos. Tu hija Silvia Josefina Loza, tus nietos María Alejandra Domínguez Loza y Abel Jorge Doomínguez Loza, tus bisnietos Agustín, Justina, Salvador, Constantino y nieto político Hernán agradecen profundamente a todos los que nos acompañaron en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria a nueve días de su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

BRAVO ALMONACID, DELINA ILDAURA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/20|. Madre querida, como duele tu partida, dejaste un gran vacío ern mi corazón, lo unico que me consuela es que ya no sufres, estás en los brazos de Dios, serás el ángel que guie nuestras vidas. Tu hija María Belén Loza, hijo pol. José Olleta, tus nietos José, Franco, Luciano, Santiago y Luz María elevan oraciones a su querida memoria a nueve días de su fallecimiento y brille la luz que no tiene fin.

BRAVO ALMONACID, DELINA ILDAURA (Chona) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/20|. A nueve días de tu desaparición física, como duele extrañarte!! No fue fácil decirte adiós, sí fuiste lo más importante en nuestras vidas, tu pérdida fue la prueba más difícil que nos tocó vivir; hoy nuestro ángel!! Te amamos!! Tu hija Marta Lidia Loza, tus nietos Gabriela, Roberto, Paula y María, Victoria Ontivero, tu hijo pol. Ramiro, tu bisnieto Bruno. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz!!

CONTRERAS, SANTIAGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/20|. Ya estás en el Reino Celestial, tu recuerdo nos acompaña siempre. Descansa en paz. Su esposa Marta Castillo, sus hijos Ramona y Carlos, sus nietos Sofía, Milagros y Camila, sus sobrinos. Elevan oraciones en su memoria, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo nuestro, te trajimos al mundo y llegaste a nuestras vidas sin instrucciones. Dimos lo mejor para vos. Amor nuestro hoy es tu noveno cumpleaños que no estamos juntos,otro 15 de junio separados.¡Qué distinto sería todo Ro! Otro ausente abrazo que duele, no poder escuchar tu voz,no poder felicitarte. Seguros en el cielo los ángeles celebrarán tu cumple y nosotros aquí recordaremos tu bella sonrisa que llevabas siempre en tu rostro. Hijo querido solo le pedimos a Dios que te cuide en dónde estés, que te proteja hasta el día que nos volvamos a encontrar. ¡Felices 32 años amor de nuestras vidas! Tus padres Luis y Negry, tus hnas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila y demás familiares elevaremos una oración en honor a su natalicio

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo amado de mí alma,hoy estarías cumpliendo tus hermosos 32 años. Estaremos unidos y recibiré,como siempre, tu inmenso amor, te recuerdo, alegría que me sostiene y tu vida distinta. Se que estás feliz, pero, te extraño mucho, tu madrina y tía Elva. Hasta nuestro reencuentro.

RASCHI, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/02|. "No llores si me amas. Si conocieras el don de Dio y lo que es el cielo. Su pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos...San Agustín. Su esposa Marta Alicia Padilla , sus hijos Gustavo Daniel y Federico José, su hija política Analía Paz y sus nietos Ariana, Federico y Franco Raschi. Ruegan oraciones en su memoria al cumplirse dieciocho años de su partida al Reino Celestial.

SALAZAR, MAURICIO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. Pasó dos años, que ya no estás con nosotros. Tu ausencia nos provoca un gran dolor. Siempre te recordamos con esa hermosa sonrisa y ese amor inmenso que tenías por nosotros. Nunca te olvidaremos y siempre estarás presente en nuestros corazones. Descansa en paz, en los brazos del Señor y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu esposa Graciela, tus hijos Sofía, Catalina y Máximo. Ruegan una oración en tu memoria.

Sepelios Participaciones

IBÁÑEZ, HÉCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. El Intendente de la ciudad de Fernández, Víctor Araujo, miembros del Poder Ejecutivo, obreros y empleados municipales participan con profundo dolor su fallecimiento.

SOSA, DEMETRIO ANDRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. "Señor, dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". El Centro de Jubilados y Pensionados del Régimen Nacional, de Libertad 435 Fernández, participa con profundo pesar el fallecimiento del ex integrante de la comisión directiva, acompañan a su familia en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

TAVANO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Su esposa Maribel, su hija Lucrecia y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Selva. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.