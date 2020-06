El DJ de Recoleta volvió a pasar música y los vecinos rompieron la cuarentena para bailar

15/06/2020 - 12:34 País

Patricio Zambrano, el DJ de Recoleta que cobró notoriedad semanas atrás cuando fue denunciado por un grupo de vecinos por "ruidos molestos", ya que pasaba música desde el balcón de su departamento todos los fines de semana, volvió a ser noticia. Este domingo, musicalizó la noche y mucha gente se puso a bailar en la calle, algo que por la cuarentena no está permitido.

En un video que el propio Zambrano compartió en su cuenta de Instagram se puede ver cómo desde su casa comienza a pasar música y arenga a todos los que se congregaron en la calle para que aplaudan y canten. Claro que esto no pasó desapercibido ya que por el revuelo que se armó intervino la Policía que que hizo que todos los involucrados vuelvan a sus respectivas casas.

En las imágenes que circularon por redes sociales se pudo ver cómo la gente, pese a que está prohibido, se reunió en la calle y no respectó el aislamiento ni la distancia social.

"¡Domingo y seguimos! ¡Otro balcón! Todos en sus casas! ¡Todos bailando! ¡Disfrutemos!", fue el mensaje que escribió el músico para describir el posteo en la red social, aunque no muchos de los vecinos acataron la consigna de quedarse en su viviendas.

Zambrano explicó: "Hoy había entre 50 o 60 personas que estaban separados entre sí, los que están juntos son los padres con sus hijos, parejas. Todos con barbijo. No es malintencionado el video, ahí hay gente alegre a lo largo de 100 metros, todos contentos. No es el primer domingo que pasa esto, que es de 18 a 19 desde desde que empezó la cuarentena".

"Les pido a los vecinos que escuchen mi música desde sus casas, que no salgan, siempre se los pido por micrófono; que se cuiden y que tomen distancia. Hago las cosas con prudencia y sin violar ninguna norma", agregó al tiempo que reconoció: "Hubo más gente cuando la cuarentena era más estricta y he cortado porque vino la Policía. No hay ánimo de que la gente salga a hacer algo que no corresponda según el decreto presidencial".

"Cuando veo que hay gente le pido que circule. En el caso de hoy, en tiendo que hay una situación de mayor contagio y la gente está más sensible que antes pero no lo veo muy grave. Le vengo a traer alegría a la gente pero voy a hacer más hincapié en pedirles que circulen", concluyó.