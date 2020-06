Un actor santiagueño es la “imagen de Aptra”

15/06/2020 - 21:53 Pura Vida

El actor santiagueño Javier Mondschein, conocido también como Javo Rocha, comenzó a dictar cursos online de actuación. El trabajo del intérprete se inscribe en el lanzamiento que hizo, por esta vía la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), institución que lidera el periodista Luis Ventura.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Javo se refirió a esta modalidad que desarrolla desde la sede de Aptra, en donde tiene su escuela de actuación.

Los cursos son dictados los lunes, de 19 a 21, los martes, de 19 a 21 y los miércoles, de 19 a 21. Las inscripciones se realizan a través de @estudiojavorocha o al whatsap +5491144383618.

¿Qué significó para vos que Aptra te haya renovado su confianza?

Es una causalidad que yo esté en Aptra. Son 27 años que llevo como profesor de teatro. Esto no es de un día para el otro. Más de cien personalidades pasaron por mis clases. Entré a Aptra porque Facundo, el hijo de Luis Ventura, era mi alumno. Además, Luis fue espectador de mis muestras cuando mis alumnos actuaban en muchísimas funciones. Desde hace tres años que estoy en Aptra. En marzo arrancamos, en forma presencial, con los cursos, pero al poco tiempo lo tuvimos que cortar por el tema del coronavirus. Les pedí paciencia a mis alumnos y les dije que en abril volvíamos. En abril no pudimos regresar porque la cuarentena seguía. En principios estaba muy triste y me negaba a dar los cursos online porque, para mí, el teatro siempre fue presencial.

¿Cuándo te decides hacerlos online?

Fue cuando una amiga psicóloga me aconsejó brindar los cursos en forma online porque mis alumnos me estaban esperando. Al mismo tiempo que yo decidí volver a ponerme de pie y hacer los cursos online, coincidió que Aptra también volvió a elegir ponerse de pie y lanzar los cursos online y reinventarnos. Yo estoy feliz porque estoy convertido como en imagen de Aptra, a la par del presidente (por Luis Ventura). Pasó a ser imagen de la reinvención de Aptra en cuarentena. Es un lugar muy importante que me está dando Aptra: es sacar adelante a Aptra en medio de esta cuarentena cuando no están los Martín Fierro que por distanciamiento social no se pueden hacer. Hay un dicho que dice que en la crisis más difíciles surgen las mejores oportunidades. Y esta es una oportunidad increíble de federalizar mi trabajo. Estoy federalizando mi imagen y mi trabajo a todo el país.

¿Cómo vives este presente laboral y qué proyectas?

Mi escuela presencial está parada. No creo que el teatro presencial vuelva este año. No creo que vuelva en septiembre de este año. Para mí, el teatro presencial volverá en el 2021 y mi escuela de teatro presencial en Aptra volverá en el 2021. Mi proyecto inmediato es que durante todo el 2020 voy a cosechar una nueva escuela, que es la online. El año que viene voy a tener dos escuelas: la presencial y la online. No voy a abandonar a todos mis alumnos de todas las provincias y del exterior. Lo que también quiero, ojalá que se dé, cuando vuelva el teatro presencial, es reflotar el actor que tengo y volver a subir a un escenario ya que hace 13 años que no actúo. Mi sueño es volver a actuar.

¿Qué impacto tiene la modalidad del dictado de cursos en forma online?

Hay muchos ejercicios que son grupales y que no los puedo trasladar de manera online. No sé cómo hacen otros profesores de teatro solos dan la clase en la computadora al mismo tiempo que están tecleando. Lo bueno es que yo a las clases las doy de una manera muy profesional, con un operador. Yo no manejo la computadora. Antes, en la clase presencial, a los alumnos les decía quién quería pasar arriba del escenario. Ahora es quién quiere que le abra la pantalla. Es la primera vez en mi vida que yo doy clases de esta manera. l