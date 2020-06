“Chacarera de la pandemia” marcó el regreso de Mario Neirot

15/06/2020 - 22:15 Pura Vida

El músico santiagueño, después de dieciocho años de no grabar un disco, volvió ahora con un disco innovador y una chacarera particular, nacida en tiempo de coronavirus, como es “Chacarera de la pandemia”.

La novel producción discográfica, que titularía “Recital”, es sucesora de “El rosario de mi madre” y tendrá un repertorio variopinto. “No hay que encapsular a la música. Cuando se hace con respeto, se puede hacer una variedad de música”, dijo a EL LIBERAL quien grabara con “Los Naranjales Santiagueños”, “Los del Vinalar” y “Los Cafetales” y que, además, uno de sus temas fuera utilizado en la banda sonora del filme argentino “El Oso”, que protagonizó Julio Chávez.

¿Qué características tendrá el nuevo disco?

La característica del disco es que todo se grabó por WhatsApp. Con la dirección de Miguel Molina, las partes se han ido tocando por WhatsApp. Falta que se coloque la voz, que será grabada en el estudio del santiagueño Juan Antuz. El material saldrá a través de Fogón Music. Ahora, estamos en búsqueda de un título, aunque creo que le pondré “Recital”. La parte musical está grabada, solo queda grabar la voz, que se hará esta semana.

¿Cuántos temas grabaste?

Es un disco que contiene doce canciones, todas de mi autoría. Cuatro de ellas hemos compartido con “Rafa” Ledesma. Uno de los temas ya había sido grabado por Jorge Véliz (“Mientes”). Ahora, yo le hice mi versión propia. Además, el disco tendrá dos bonus track (“No nos sirve este amor” y “Canto por no llorar”. Se trata de dos canciones de Los Naranjales Santiagueños que grabé hace veinte años.

¿Qué género elegiste para este nuevo disco?

El folclore romántico. Tendrá chacareras, gatos, zambas, canción, una saya, un retumbo, un par de cumbias tipo santafesina y un carnavalito. Como te decía, pienso titularlo “Recital” y será como un homenaje a mi amigo Agustín Umbides (ya fallecido). Agustín me dijo: “Gringo” (apodo de Neirot) hace un disco con el título Recital y poné un chacarera, una zamba, una canción y un tango”. Agustín me explicó que la palabra recital mepermitiría incluir distintos géneros.

¿Qué significó para vos volver a grabar después de 18 años?

El motivo por el que quería hacer este disco es en homenaje y respeto a nuestros mayores, a todos nuestros autores, compositores y músicos santiagueños que ya se nos han ido, como el caso de Elpidio Herrera. En su momento, Elpidio, después de escuchar mi obra, me dijo: “Gringo”, por qué no grabas, porque sino tus canciones van a seguir siendo nuevas”. Y Elpidio tenía razón. En mi nuevo disco hay un bagaje enorme de canciones no conocidas y quería darme el gusto personal de hacerlo, y en este caso acompañado por mis hijos.

¿Cuáles son tus proyectos una vez que pase lo del coronavirus?

Cuando pase todo esto, quiero salir a hacer conocer mi propuesta. No persigo fama ni dinero sino hacer conocer mi obra para que no queden en el olvido. Precisamente, en este nuevo disco, incluí Chacarera de la Pandemia, en cuya última estrofa dice: “Cuando todo esto termine yo dudo que cambie nada porque creo que el alma del humano, desde siempre, está infectada...” Esta pandemia, en mi caso particular, me ha hecho ver muchas miserias humanas como también reencontrarme con valores que yo creía olvidados. En otra parte de la chacarera digo: “Y mi padre, pobrecito, tantos siglos olvidado, Tata Dios que me permita volver algún día a abrazarlo”. He estado peleado con mi papi durante tres años. Él tiene 97 años y gracias a Dios me he reconciliado y he podido abrazarlo.l