“En Lanús me ofrecen seis meses; yo quiero más”

16/06/2020 - 01:42 Deportivo

El experimentado delantero José Sand reveló anoche que la dirigencia de Lanús le ofreció prorrogar el contrato, que vence el 30 de junio, “por seis meses más”, aunque confesó que su deseo es alcanzar un vínculo más largo.

“Me ofrecen seis meses más de contrato, yo no quiero eso. Pretendo un nuevo vínculo de un año y medio, para terminar jugando todo el 2021” contó el goleador correntino, próximo a cumplir 40 años.

El también ex jugador de River Plate, Racing, Tigre, Defensores de Belgrano, Aldosivi de Mar del Plata y Colón de Santa Fe, entre otras entidades, consideró que “si a mitad de temporada (junio 2021) no me veo bien, yo solo me retiro”, dijo.

En una conversación por la red social Instagram que reprodujo el sitio partidario ‘Fortaleza Granate’, Sand cuestionó ligeramente a los directivos del club del sur bonaerense argumentando que “ellos creen que, por mi edad, solamente puedo jugar seis meses”

“Le estoy apuntando a conservar mi físico, no quiero perder tiempo y volver bien” agregó el delantero, máximo anotador histórico de Lanús, con 129 conquistas.

Elogió a Zubeldía

Sand elogió también a la conducción del entrenador Luis Zubeldía, de quien dijo que “los chicos lo respetan mucho”.

“El técnico (Zubeldía) potencia a los más jóvenes y sabe cuándo es el mejor momento para otorgarles la oportunidad”, expresó el oriundo de la ciudad de Bella Vista.

En otro orden, el zaguero central Ezequiel Muñoz no prorrogará su vínculo y continuará su carrera en el fútbol europeo, ya que existen ofrecimientos de clubes de Italia y España de contar con sus servicios. l