El “Pato” Fillol lamentó la partida de Ignacio Scocco

16/06/2020 - 02:13 Mundo River

La decisión de Ignacio Scocco de no renovar su contrato con River y volver a Newell’s Old Boys de Rosario dejó golpeados a los hinchas “millonarios” y no es para menos. Es que en tres años, “Nacho” se había ganado un lugar entre los favoritos de la gente, que esperaba poder contar con sus goles y sus exquisiteces aunque sea por un año más.

En esa línea se expresó una de las máximas leyendas de la historia del club, el ex arquero Ubaldo Matildo Fillol.

“Es algo doloroso porque es un jugador que se ha ganado el cariño de la hinchada”, reconoció el “Pato”, quien hoy trabaja en el club en la detección de talentos y en la formación de arqueros.

Y agregó: “Sabemos que ‘Nacho’ es hincha de River y le ha dado mucho en muy poco tiempo. Ha ganado varios títulos y eso engrandece la figura de un futbolista. No sé lo que pasó ya que la cuarentena me agarró en San Miguel del Monte, mi ciudad natal, y por eso no sé por qué tomó esa determinación”.

Legado

Scocco se va de River tras haber anotado 38 goles en 90 partidos y haber logrado cinco títulos con la banda roja.

Si a su baja se le suma la de Rafael Santos Borré y la de Lucas Pratto, para Marcelo Gallardo será una merma importante en la faz ofensiva, considerando que son nombres con una relación muy fluida con el gol. Lo único cierto es que “Nacho” ya se despidió del Millonario y, como dijo el “Pato” Fillol, el hincha sigue dolido.l