Buxeda, el hombre récord

16/06/2020 - 02:25 Deportivo

Por Sergio Lescano

Sergio Elio Lescano/Facebook

A los 14 años se inició en la natación aunque ya desde los 4 venía jugando al rugby, y al poco tiempo participó con su colegio, el Bachillerato Humanista, de un torneo intercolegial que se organizó en la pileta del Santiago Lawn Tennis Club. Este fue un punto de inflexión para la vida deportiva de Ignacio Buxeda, ya que en dicho evento ganó todas las pruebas en las que participó. Ello le valió quedar en el equipo de la entidad de parque Aguirre.

Pero la parte más rica con la natación estaba por venir. Con tan sólo un año de práctica con los “profes” Tarchini, Morales y Roger, este niño de palancas largas (altura), comenzó a sobresalir con sus actuaciones tanto a nivel local, regional y nacional al lograr varios récords. Esto lo llevó rápidamente a integrar la selección juvenil Argentina, con la cual compitió en la Copa Austral en Uruguay en el año 1995 en Montevideo, donde hizo podio en los 100 m mariposa con un 2º lugar, y a nivel equipo quedaron 1º en la posta 4x100 libre y en la de 4x100 combinados.

“Nacho” Buxeda, hoy con sus 42 años y alejado de la natación y del rugby (aunque dijo que volverá a la ovalada pronto), y ligado a la música folclórica, desarrolla su tarea de analista de sistemas como subdirector de Coordinación y Desarrollo de Proyectos Informáticos en la Dirección General de Rentas de la Provincia.

Buxeda, además de ser el primer nadador santiagueño en llegar a un seleccionado nacional, hoy rodeados de sus afectos en esta cuarentena, recuerda con nostalgia que la natación le dio grandes momentos deportivos ya que luchó palmo a palmo nada más ni nada menos que con el “Tiburón”, José Meolans, cuando era juveniles.

“Tuve varios logros, como ser un 3º puesto en los 100 m mariposa en un Nacional Juvenil en Mendoza, en pileta de 25 metros, y posteriormente un 3º puesto en los 100 m mariposa (José Meolans 1º) y 3º en los 50 m Libres (Meolans 1º) en un Nacional Juvenil en pileta de 50 m de Instituto de Córdoba en el año 1995. También ganamos el Regional del NOA en la pileta de 50 m del club San Martín de Tucumán. Teníamos un equipo corto, pero con grandes nadadores como Cristian Soldano, Javier Moreno (ambos de Salta, pero que vivían aquí), ‘Juanca’ Villarreal, Mariana Cantos, Alejandra Ache, María Laura Corbalán, Patricio Moggio, Gallardo, etc.”, contó.

“Nacho” dijo que la natación le dio conducta deportiva, amigos, y le permitió conocer muchos lugares. “Me dio experiencia y fue un orgullo representar a la provincia y al país cuando me tocó estar en el seleccionado. Hoy me alegra que se tenga una pileta de 50 metros y que nuestros nadadores tengan la posibilidad de prepararse y de poder competir. En nuestra época, al no tener una pileta de esta magnitud teníamos que ir a entrenar con tiempo en otras provincias. Creo que con los años y el impulso que dio el natatorio provincial, la natación va a crecer”.

También Buxeda contó que con el tiempo “uno se da cuenta de que podría haber hecho una carrera y haber soñado con un Panamericano, un Mundial o una Olimpíada. Tuve propuestas de un beca para nadar en Obras Sanitarias y en Taborín, y las dejé pasar”, admitió.

Sobre el coronavirus, “Nacho” dijo que como deportista valora mucho la libertad. “Estamos a la expectativa de cuándo volveremos. Confío que va a pasar y que se retornará pronto con un protocolo de seguridad sanitaria”, cerró este gran deportista.l