FÚNEBRES | 16 de junio del 2020

- Juan Horacio Traube

- Santiago Lares( Dpto. Banda)

- Sofía Dolores Barraza (Villa Atamisqui)

- María Dolores Lobos

- Elsa Alicia Maldonado (La Banda)

- Ramón Félix Sayago (La Banda)

- Mascimo Antonio Castaño (La Banda)

- César González

- Rodolfo Valentín Ledesma

- Florentina Aurora Anrriques (Los Telares)

- Ramona Julia Cortez

- Julio Alberto Gerez

- Nicolás Tolentino Díaz

ABRAHAM, SEGUNDO EMILIANO (q.e.p.ld.) Falleció el 14/6/20|. Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno, siempre estarás en nuestros corazones. Su esposa Teresita Destefani, tus hijos Mariela, Marcelo y Anabel, tus hijos políticos Gabriel, Daniela y Jorge; tus nietos Berlina y Baltazar, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

ABRAHAM, SEGUNDO EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Su hijo político Jorge Bonemberg y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

ABRAHAM, SEGUNDO EMILIANO (q.e.p.ld.) Falleció el 14/6/20|. Su tía Nélida de Panzerini, sus primos Carlos y Luis con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Altísimo por la paz de su alma.





BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Alfredo Basbús y flia. acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (Chilo) (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Mario H. Salas y flia. participan con hondo pesar el fallecimiento de su amigo y compañero de promoción Esc. Normal del Centenario. Una persona noble, humilde, generosa, alegre y otros atributos que manifestaba con la naturalidad propia de su ser. El Señor te llamo para enriquecer su Reino. Amigo "Chilo" descansa en paz. Permanecerás presente con nuestros mejores recuerdos. Mis condolencias para su esposa Lely e hijos y demás familiares.

BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (Chilo) (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Bendito, amado, santificado, glorificado sea el dolor para...luego gozar el amor de Dios. Entrañable amigo tu inesperable partida ha golpeado mi memoria, las interminables tertulias que por lo general terminaban en amanecidas en la desaparecida Sociedad Española. Gracias Señor por haberme dado este gran amigo. Querida Lely, hijos y demás familiares los acompañamos con un fuerte abrazo de amor en Dios. Luis Congiu (Ita), Perla Buenvecino y familia.





BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, nuestros hijos y nietos participamos tu regreso a la Casa del padre y acompañamos a Leli, vuestros hijos y nietos y a toda la familia con todo cariño, rogando por su fortaleza y pidiendo a Dios por el eterno descanso de su alma.

BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Chilo ya descansas en paz, sus amigos de toda la vida Cuca Garzón y Coco Leveaut participan de su partida rogando al Altísimo por cristiana resignación para sus hermanos y demás familiares.

BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Williams Avido y su esposa Gringa Elías y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chilo. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Willy Avido, su esposa María José Filippa, sus hijos Augusto y Virginia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Gregorio Herrera, Aída Roldán de Herrera, junto a sus hijos Ariel, Pablo, Guillermo y Agustín con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

CORTEZ, RAMONA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Sus hijos Irma, Mario, Ramon, Dante, Pedro, Maria, Alicia, Olga, Marcela, Monica, h. politicos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. Servcio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

DAVID RIAÑO, FRANCO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Myrtha y Myrna Agüero Paz, su prima María Fernanda Riaño Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su mamá Marcela y demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.





DAVID RIAÑO, FRANCO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Oscar Jovino Rivero y familia participa el fallecimiento del hijo del su amigo Beto.

DAVID RIAÑO, FRANCO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Sus compañeros del Dpto. de Lengua del Colegio "Ing. Jorge Newbery": Adriana, Lucas, Lourdes, Ivana, Cecilia, Viviana y Claudia acompañan a su colega Marcela y a toda la familia en este tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVID RIAÑO, FRANCO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Diego Mazzola y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de "Franquito" y acompañan a su amigo "Beto" en este difícil momento.

DÍAZ, NICOLÁS TOLENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Su esposa Petrona Soria, sus hijos Gilda, Darío Díaz, h. politicos Lucas Espinillo, y Gladis Villarreal, nietos Ailén, Carolina, Patricia, Alejandra, Adriana, Daniel, Negro y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de San Gregorio. Dpto. Capital. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Su esposa Blanca Ibarra, sus hijas Mariana, Silvina y Viviana, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo P L Gallo 340 ( SV) Serv. Soc. Amparo SRL.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. "Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado". Salmos 16:6. Su esposa María Blanca Ibarra de Gerez y sus hijas Mariana, Silvina y Viviana participan con dolor su fallecimiento.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. " Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel... entra en el gozo de tu Señor " Mateo 25:21. Te vamos a extrañar papito querido. Sus hijos Jorge y Mariana, tu nieto Mateo.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. " Aunque mi corazón y mi cuerpo fallezcan, mi refugio y mi heredad por siempre es de Dios". Salmos 76:26. Su hija Silvina A. Gerez, su hijo político Carlos R. Corregidor y nietos Carlos Micael y Tania Sofía participan con dolor su fallecimiento.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Su hermana Alejandra, tu sobrino José Daniel, su esposa Alicia e hija Olivia participan con dolor tu partida. Dios consuele y fortalezca el corazón de toda la flia.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. "En lugares de delicados pastos me hará descansar". Salmos 23 : 2. Sus hermanas Irma y Ruth participan con dolor su fallecimiento.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. " Te fuiste como un verdadero soldado fiel. Lloramos tristezas y alegrías juntos, pero ganamos la batalla, voy a extrañar tu nobleza. En la casa de mi Padre moraré por largos días". Su sobrino José Daniel participa con dolor tu fallecimiento.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. " Yo voy a él, mas el no volverá a mi". 2 ° Samuel 12 : 23. Creemos en la promesa que nos volveremos a ver. Sus sobrinos Ely, Orlando, Eliana, Ceci y Carolina participan con dolor su fallecimiento.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su consuegra María Elvira Gómez y sus hijos Esteban Saavedra y flia, Marianela Saavedra y flia, Noelia y María Esperanza participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Sus restos son velados en sala 2 P.L. Gallo y sus seran inhumados el 16/6/20 a las 10 hs en el Jardin del Sol.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Amigos de su hija Viviana participan con profundo dolorsu fallecimiento: Gabriela Marinaro, Mónica Paradelo, Santiago Castro, Mercedes y Gerardo Fernández. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Raúl Basbús, Kala Cavagnis, sus hijos Juan Pablo, Yiyo, Cecilia y Luis participan del fallecimiento del querido Julio.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Gustavo Basbús, María José Giovanniello, sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto participan del fallecimiento del querido Julio.





GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. "En lugares de delicados pastos me hará descansar... Confortará mi alma". Salmo 23: 1-2. Con gran dolor participan su fallecimiento Sarvi Freille y familia.

GEREZ, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. "Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver". Romanos 8 : 18. La Iglesia Cristiana Evangélica Barrio Bosco III acompaña en su dolor a la familia.

GONZÁLEZ, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Su esposa Norma Sayago, sus hijos Daniel, Adriana y Gabriel, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Su hija Gabriela, su nieto Bautista y su h.pol. Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.





GONZÁLEZ, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Su sobrina Florencia Torres y flia., Myriam Gauna y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Delfor Rosales y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento difícil. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Manuel Osvaldo López y Silvia Canllo, sus hijos Horacio, Karina, Diego, su nieto Lautaro Daniel González participan el fallecimiento de don César, acompañan a su familia en este momento de dolor, ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Veteranos de Estudiantes (C - 55 ) participan con dolor el fallecimiento de nuestro ex -jugador y entrañableamigo Goya, rogando al Altísimo resignación a su familia y que brille para él la luz que no tiene fin.





GONZÁLEZ, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Chango Gómez y flia. acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Amigos de su hija Adriana y nieto Benjamín: Vane, Carlos, Lujan, Héctor, Dani, Marce, Silvia, José, Flor, Jorge, Cris, Emi, Viki, Leo, Kary, Adrian, Aldi, Daniel, Rita, Rami, Silvana, Pao, Bety, Fran, Gachi, Graciela y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento.

LEDESMA, RODOLFO VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Su esposa Susana Roldán, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Serv. Soc. Amparo SRL - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOBOS, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Sus hijos Paolo, Natalia, Romina, hijos pol. Alfonso, nietos, bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.SRL.

NUNO DE PANTOJA, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/6/20|. Querida Pichona que Dios te dé el descanso eterno. María F. de Wede y flia.





PADILLA, CARLOS DAVID NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. "Que el Señor te reciba en la gloria ". Su tía Negri Caro, sus primos Raúl y flia, Sole y flia, Vane y flia, Emmanuel y flia, Fede y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, CARLOS DAVID NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. "Nunca dejaremos de esperarte. Qué gran dolor ". Sus tías Negri, Moni, Patry y Omar, sus primos Ivon y flia. y Luciano y flia. Participan con dolor tu desaparición física.

PADILLA, CARLOS DAVID NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. OscarJovino Rivero y familia participan el fallecimiento del hijo de su amigo Eduardo.





PADILLA, CARLOS DAVID NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. " Por siempre en nuestro corazón". Su padrino José, su esposa Silvia, sus hijos Josué, Maximiliano y flia. participan con dolor su fallecimiento.

PADILLA, CARLOS DAVID NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. La Comunidad Educativa de la E.S.P.E.A. N ° 1 " Nicolás S. Gennero " acompaña en este momento doloroso a la Profesora Mónica Campos, quien ha perdido a su hijo Carlos Padilla. Brille para el la luz que no tiene fin.

PADILLA, CARLOS DAVID NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielos ". Directivos, profesores y bedeles de la Carrera de Biología del I.S.P.P N ° 1 participan el fallecimiento del hijo de la Prof. Mónica Campos.

PADILLA, CARLOS DAVID NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. " El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En lugares de pastos me hará descansar". Directivos, profesores y bedeles de la Carrera de Educación Especial del I.S.P.P. N °1 participan con dolor y acompañan a la querida profesora Mónica Campos en el fallecimiento de su hijo.

PADILLA, CARLOS DAVID NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Directivos, profesores y auxiliares del I.S.P.P. N ° 1 participan con dolor el fallecimiento del hijo de la profesora Mónica Campos.

PADILLA, CARLOS DAVID NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. La comunidad educativa del ISBA " Juan Yapari participa con dolor el fallecimiento del hijo de la profesora de la institución Mónica Campos y ruegan una oración en su memoria.





TRAUBE, JUAN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Susana Lugones, Rosa Inés Monti y Claudia Zavalia acompañan a sus amigas Estela, Leonor Rodríguez y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.





TRAUBE, JUAN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. María de Luján Tauil de Contreras, Amira Isabel Tauil Abdala, Graciela Tauil de Neme y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a los familiares en estos dolorosos momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

TRAUBE, JUAN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Dory Montero, Eduardo Hisse e hijos Pablo, Esteban, Valentina, acompañan con gran dolor a su madre Estela, sus hnos. Marcela, Alejandra y demás fliares. ante irreparable pérdida. Oraciones por su memoria.

TRAUBE, JUAN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Compañeros de 5to año E, promocion 69, Esc. Normal, acompañan a su madre Estela María, en este dificil momento. Paz y resignación para toda la familia.

TRAUBE, JUAN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Tere Rojas, sus hijos Diego, Florencia y Laura Basla ruegan por el eterno descanso de Juan y mucha fortaleza para Estela, Marcela y Alejandra.

TREJO, ANA PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. "Qué brille para ella la luz que no tiene fin". Pelusa, Petty, José Ibáñez y Fanny Carabajal participan con dolor su partida a la casa del Padre.





ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Una noche de mayo, desplegaste tus alas como tu nombre dice: Ángel y fuiste al encuentro de nuestro Padre. Su esposa Ada Aranda, sus hijos Sandra, Miguel, Lorena, su nieta Edith Abregú, su nieto politico Gabriel Diaz Sanchez, Ruegan una oración en su memoria, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Papucho hoy ya hace un mes de tu partida, te extraño todos los dias, pero te recuerdo con una sonrisa siempre en tu rostro y asi seguirás en mi corazon. Su hijo Miguel Ángel Arias, su hija politica Vanesa Zapata. Ruegan una oraciones en su memoria, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvias, pero si prometió fuerzas para cada dia, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Su madre politica Amelia, sus cuñados y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su hermana politica Claudia, su esposo Cachi, su sobrino Luis. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Ya hace un mes que decidiste subir a tu amado camión y emprender uno de los viajes mas largos, disfruta el paisaje Papucho. Gracias por tanto. Te amamos hasta el infinito. Sus nietos Ale, Luz y Mia y yo su hija menor Lorena. Ruegan una oración en su memoria al cumplirse un mes de su fallecimiento.

LESCANO, MATILDE RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/20|. Querida hermana Ramy. Amiga, compañera, compinche vivirás por siempre en nuestros corazones! Ya pasó un mes de tu partida al Reino de Dios, dejándonos un profundo dolor... y solo tu mi Señor Dios eres nuestro consuelo, saber que ella ya está contigo feliz para siempre, junto a todas las almas de los fieles difuntos, recordemos a nuestros queridos difuntos; padres, abuelos, hermanos, tíos, primos, sobrinos por tu misericordia. Dios mío, descansen en paz. Sus hermanas Emma y Yolanda, su cuñada Susi, sus sobrinos Elizabeth, Emma, Gabriela, Mario, Pedro, Dario y demás familiares la recuerdan con cariño, al cumplir un mes de su partida al paraíso celestial y ruegan oraciones a sus amadas memorias.

CASTAÑO, MASCIMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Sus hijas Nicolasa, María, Inés Castaño, sus hijos politicos Felix Brito y Miguel Cantero, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.





MALDONADO, ELSA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Sus hijos Graciela, Negro, Chiqui, hijos pol. Norberto, nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.SRL.





SAYAGO, RAMÓN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Su esposa Noelia Gil, sus hijos Ivanna,Valeria, Noelia y Adrian, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAYAGO, RAMÓN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ing. Sergio Gómez Molina y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ANRRIQUES, FLORENTINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Sus hijos Araceli, Luis, Matias, su hija politica Raquel Serrano, su papá Amado Anrriques, hnos., sobrinos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Los Telares. Dpto. Salavina. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

BARRAZA, SOFÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Sus nietos Rodolfo y Zulma Barraza, bisnietos Florencia, Franco, Hernán, Ángel, nietos pol. Mariela y Miguel, sobrinos Alba, Roque, Graciela y Yaquelin y Héctor participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Su hermano Segundo Coronel, su esposa Beatriz y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria, por su descanso eterno y para que Dios misericordioso nos de pronta y cristiana resignación.

CORONEL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. "Que este descanso eterno el Señor te tenga su lado como nosotros en el corazón". Su sobrina Viviana, su esposo Ramo Rodríguez y su sobrino nieto Leandro, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, HÉCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/20|. Luis Alberto "Lucho" Fernández, esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LARES, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. Su esposa Mercedes, su hija Lucía, César, nietos Mariana, Alejandra, Kevin, hijos pol. amigos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Tajamar. Dpto Banda. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

TEJEDA, RAÚL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Personal y Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con dolor el fallecimiento del esposo de la Prof. Ana Zurita y tío del Prof. Carlos Soria. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

TEJEDA, RAÚL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Comisión Directiva y Socios del club Social Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex socio y acompañan a su familia en este momento de profunda tristeza. Frías.