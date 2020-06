Alumnos de quinto y una ONG loretana, unidos por la solidaridad

16/06/2020 - 18:14 Interior

LORETO, Loreto (C). Una división de alumnos de quinto año del colegio secundario San Ignacio de Loyola, de la ciudad de Loreto, trabajó en una campaña solidaria con el fin de darle un sentido diferente a la tradicional ceremonia de presentación de camperas, unieron esfuerzos con la ONG solidaria Amicus y extendieron una mano a quienes más lo necesitan.

El secundario en tiempos del coronavirus pone en juego la creatividad de toda la comunidad educativas de los establecimientos escolares, no sólo para transmitir contenidos o mantener tensada la red de contención y acompañamiento que estas instituciones brindan a la adolescencia y a sus familias, la idea de los jóvenes del quinto año de biología del Colegio Secundario San Ignacio de Loyola de darle un sentido solidario a la presentación de camperas causó una fuerte repercusión en las redes sociales.

“Todo comenzó cuando nos dimos cuenta que no podríamos presentar nuestras camperas con bailes, música y una buena fiesta, al pasar unos días surgió la idea de hacer una campaña de recolección de alimentos y ropa de abrigo, nos pusimos de acuerdo con la Fundación Amicus y con la ayuda de nuestros padres y profes lo logramos. Este año no fue como esperábamos, porque no podemos disfrutar de muchas cosas, pero esto no es motivo para no pensar en el otro, que tal vez está pasando por graves dificultades a causa de esta pandemia”, reflexiono Loreta Bejarano una de las alumnas del colegio loretano.

ONG Amicus

“La idea de nuestra institución es no hacer publicidad ni dar nombres, somos un grupo de amigos (por eso el nombre de la ONG Amicus amigos en latín) que soñamos con una sociedad en la que todos puedan crecer a partir de la formación, nuestro objetivo no es dar solamente cosas, si que buscamos la forma en que las personas puedan tener un crecimiento a partir de que pueda desarrollar sus capacidades, queremos impulsar charlas de auto autoayuda, talleres de capacitación y oficios en cuales los jóvenes loretanos puedan aprender, no buscamos réditos personales de ningún tipo y nuestro objetivo es comunitario”, indicó uno de los referentes de la ONG solidaria loretana.