CARTELERA TV | 17 de junio de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.30 CASADOS CON HIJOS
11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 EL PRECIO JUSTO
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?
18.00 ALAS ROTAS
19.00 ELIF
19.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
19.45 ELIF (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 TELEFÉ NOTICIAS
22.00 JESÚS
23.45 LOS INTERNACIONALES
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASION POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1ª edición)
15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.30 ARABESC
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 DE A DOS
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 NOTICIERO 7 (2ª edición)