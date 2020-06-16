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CARTELERA TV | 17 de junio de 2020

A LAS 23.45 LOS INTERNACIONALES

- 20:42 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.30 CASADOS CON HIJOS

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 EL PRECIO JUSTO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

18.00 ALAS ROTAS

19.00 ELIF

19.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

19.45 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 TELEFÉ NOTICIAS

22.00 JESÚS

23.45 LOS INTERNACIONALES

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASION POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª edición)

15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 NOTICIERO 7 (2ª edición)

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