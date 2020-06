Larrea no le teme a las despedidas

16/06/2020 - 20:49 Pura Vida

“No haría un último programa. Haría un penúltimo. La radio es aire y con el aire se va todo y no vuelve. Así que simplemente trabajaría como todos los días”. De esa manera, Héctor Larrea desterró el rumor de que estaría pensando en el retiro de la radio, y admitió que en el futuro solo espera “no irme mal, quiero irme conforme, contento y agradecido”.

El próximo 30 de octubre, Larrea cumplirá 82 años, y advierte que mientras lo contraten continuará trabajando. “Por ahora y mientras me contraten sigo. Mis amigos y colaboradores están advertidos. Me deben avisar si empiezo a decir incoherencias, entonces sí me despido del aire, sobre todo si me convierto en un tipo gruñón y maltratador’, dijo en diálogo con Teleshow.

No obstante, reconoció que “los 80 años son una bisagra” por eso no hace planes a largo plazo. “Voy resolviendo mes a mes, mientras no haga papelones ni diga tonterías no me retiro”.

Desde que se inició la cuarentena, Larrea transmite su programa desde su casa. “La radio me instaló un buen equipo. Mi voz y la de mis compañeros salen bien. Les doy el pase con la diferencia que no están en el estudio sino en sus casas. Algo del encanto se pierde, la sorpresa”, pero lejos de quejarse lo toma como un desafío.

El próximo 30 de octubre Larrea cumplirá 82 años y la radiofonía argentina, cien, según lo reflejó Teleshow. Para festejar tanta vida se está preparando una biografía homenaje escrita por Martín Giménez, con los testimonios de Alejandro Dolina, Santiago del Moro, Nora Perlé, Graciela Borges y Marcelo Tinelli, entre otros. “Cuando me dijeron que lo estaban haciendo pensé que era un chiste. No pude impedirlo. Me da mucho pudor”, confesó. Sobre los que van a colaborar asegura “pobres. Si te piden la opinión para un libro sobre una persona estás obligado a hablar bien. Es un problema. A mí no me gustan esas cosas”, confesó.