Señalan que hay más de 150 comercios que ya cerraron en Santiago

16/06/2020 - 01:24 Economía

Más de 150 comercios de la zona céntrica de la capital santiagueña cerraron sus puertas a partir de marzo, cuando se inició la cuarentena y no volverán a reabrir, según confirmaron desde la Cámara de Comercio e Industria (CCI) lo cual es un indicador del efecto que tuvo hasta ahora la pandemia en el sector.

Si bien aún no cuentan con una estadística pormenorizada y en detalle por rubro de los negocios que cerraron, en la zona céntrica, se multiplicaron las vidrieras vacías con el cartel de ‘se alquila’ en sitios a una cuadra de plaza Libertad.

“De los comercios que ya no han abierto este mes, teníamos un conteo de unos 160 más o menos es el cálculo que tenemos, muchos devolvieron locales, otros también los aparatos para el cobro electrónico, ya no están”, se sinceró la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria local, Ing. Alejandra Rafael. Agregó que lo que se ve “es tremendo”. Una alternativa que puede haber sucedido es que “quizá dejaron el local que alquilaban y se fueron a poner el negocio en sus departamentos, no lo sabemos, lo concreto es que ya no están”.

En el sector inmobiliario también advierten esta retirada del rubro. “Entre los locales que teníamos alquilados: los comerciales, galpones y oficinas serán unos 8 que han cerrado y devuelto las llaves y lo que se está viendo es que para intentar seguir se asocian o venden por internet desde la casa”, señaló Osvaldo Ruiz, ex titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios local. “De nuestro stock de locales, se habrá cerrado un 20% más desde abril pero hay otros tantos que están en la etapa de liquidación previa al cierre”, destacó Carlos, propietario de una inmobiliaria. Agregó que “en toda el área del microcentro hay unos 30 locales, sin tener en cuenta los que están en las galerías que están vacías”.

En el Sindicato de Comercio, Víctor Paz indicó: “Hasta ahora hemos visto una zapatería grande con varios empleados que ha cerrado, pero después lo que se ve es que muchos de los que han cerrado son negocios chicos atendidos por sus dueños en varios lugares”.

Analistas económicos prevén un futuro sombrío

Para Matías Rajnerman de Ecolatina las extensiones constantes de la cuarentena tienen un efecto muy nocivo sobre las empresas dado que van borrando todo horizonte de previsibilidad. “Muchas empresas que venían perdiendo plata podían ver que vale la pena perder un tiempo más porque hay luz al final del túnel. El problema es que la sensación que se está generando es que no tiene final visible, ¿entonces para qué seguir perdiendo? Ir a cuatro meses sin ver una perspectiva de cuándo se va a levantar, es como si fuera permanente”, comentó.

El economista José Luis Flaja, tuvo una opinión similar.

Destacó que “la de la pandemia es una crisis montada sobre otra. El comercio minorista y el mayorista a nivel local son receptores de los efectos externos que generan otros sectores, quienes sean capaces de traer recursos de otro lugar. En Santiago eso está limitado 100% al sector público, que vienen cayendo en términos reales desde hace bastante tiempo y eso se ha empezado a ver en la actividad del comercio mayorista y minorista. Cuando cae la actividad empieza a ponerse en evidencia costos que en otro contexto se diluyen y esos son los costos de los activos fijos, en este último tiempo el cese por la pandemia ha puesto en evidencia que el mercado local había convalidado precios en particular de los alquileres que eran altos, en este contexto de parate esto se ha hecho muy gravoso”.

Añadió que “a ello se monta el precio de servicios y mano de obra que tienen un impacto muy fuerte, hay que tener en cuenta que el flujo corriente se paga con flujo, no con stock, nada sustituye por más ahorro que tenga un comerciante, el flujo de caja cotidiano por lo tanto a una situación que ya venía siendo muy dura, desde principios de 2018 ha sido un efecto potenciador el parate desde el 20 de marzo, son dos efectos que han sido devastadores. Va a ser muy difícil la recuperación del sector comercio”.