Estremecedores testimonios de dos de las víctimas de París tras el fallo de la Justicia

16/06/2020 - 00:23 Policiales

Diego París, el organizador de eventos de cómics y que llegó a ser conocido a nivel nacional e internacional en este ambiente, permanecerá privado de su libertad al menos por 8 meses más, cuando se revise su situación procesal para determinar si continúa o no tras las rejas.

Formalmente está imputado por cuatro de las denuncias en su contra. Los casos de otras jóvenes y mujeres, incluso lo relatado por el propio hijo y la nuera del acusado, estarían incorporados al proceso como testimonios.

EL LIBERAL consultó a dos de las víctimas, por cuyos casos está imputado, cuáles fueron sus sensaciones tras haber conocido la noticia de que la jueza Sara Harón le dictó la prisión preventiva en su contra.

A continuación, las palabras de una de las mujeres que sufrieron las situaciones de abuso, y hoy vieron recrudecer sus recuerdos:

No se trata de venganza, sino de justicia

“Me da un poco de tranquilidad saber que la Justicia reunió los elementos necesarios para que esta persona no esté libre por el momento. Si la Justicia lo decidió así, seguramente es porque lo considera un peligro para la sociedad. Hay muchos detalles del caso que no se hicieron públicos porque es un tema muy delicado. No hay sólo una sola víctima que lo denuncia. Somos muchas, de diferentes edades, que atravesamos diferentes situaciones con él. Situaciones raras e incómodas. En ningún caso él actúo de buena fe. Desde el principio creó una estrategia, una mentira, todo fue premeditado. Solamente perfeccionó la manera de llegar a su cometido.

Hay muchas más chicas a la que él ofreció el mismo trabajo, y sólo por una cuestión de suerte, no le creyeron o no se animaron. Me consta que aún hay más que no se animan a denunciarlo, o a prestar su testimonio. Las invito a acercarse a la Fiscalía y ser parte de esto”.

“No se trata de venganza, sino de justicia. No se puede borrar el dolor causado de ninguna manera. No se puede reparar de ninguna forma. La única motivación es saber que nosotros actuamos de la manera correcta.

Confiamos en la Justicia y dejamos en las manos de Dios la decisión para que él no continúe engañando y haciendo daño a otros menores. Que no se siga aprovechando de la ingenuidad, del sueño o la necesidad de nadie más.

Una persona sana de espíritu no inventa un trabajo, no promete cosas irrealizables, no te manipula para poder drogarte (con o sin tu voluntad), no tiene en su poder fármacos de difícil acceso, no te insiste para sacarte cientos de fotografías, no tiene en su teléfono fotos de menores desnudas y dormidas en su departamento. No intenta secuestrar a nadie. Ni una, ni dos ni tres veces!!!! Atacó por la espalda a varias chicas, cubriéndoles la boca. Después se excusaba diciendo que se equivocó de persona.

¿Qué persona normal hace eso? Aunque la conociera; la lista de delitos continúa.

Hay que seguir investigando si él actuaba sólo, o si otras personas intercambiaban con él las fotos. Si sólo las coleccionaba o las vendía. Son todos actos de violación de derechos que no pueden seguir impunes.

Así que una vez más, si alguien necesita contar su verdad, este es el momento. Lo que hizo no es normal. Por una vez la Justicia nos está escuchando. Así que no se callen más. Ni por este sujeto, ni por los demás. Al menos en su conciencia van a quedar tranquilas”.

“Los psicópatas del calibre de él son irrecuperables”, sostuvo una de ellas

“Lo que quiero decir es que en esta primera instancia me deja tranquila por el momento saber que, al menos durante un tiempo, siento que estaré segura, segura de no cruzarlo por ahí, de volver a ver esa cara y esos gestos que me hacía hasta hace unos meses cada vez que lo cruzaba en la calle, como diciendo en sus muecas ‘ya tendré mi oportunidad’.

Que no habrá nuevas víctimas por un tiempo... que quisiera que se animen a contar su dolor todas aquellas mujeres que sufrieron y sufren el daño permanente que él provocó. Que para que no exista ni una víctima más, él debe estar privado de libertad, ya que los psicópatas del calibre de él son irrecuperables, y andando impunemente vamos a ser cada vez más (víctimas).

En más de 30 años este ser arruinó la vida de tantas mujeres al punto de intentar ellas quitarse la vida.

No, no puedo describir en palabras lo que se siente, sólo puedo sentir lo que viví y vivo, y el dolor de cada una de ellas como si fuésemos hermanas en el dolor.

Ruego a las partes que van a decidir sobre esta situación, tengan siempre presente que podría haberle tocado ser una de nosotras, o tal vez sus esposas, o hermanas, madres o hijas. Solo así podrán acercarse a sentir un poquito lo que se vive desde el otro lado”.