Dolores Barreiro fue criticada por su línea de “pañuelos tapabocas”

17/06/2020 - 20:49 Pura Vida

Es cierto que muchas personas que se dedican a la costura de manera artesanal, como también las que lo hacen de manera industrial, aprovecharon la demanda de barbijos o tapabocas que generó la pandemia de coronavirus para sacar al mercado un producto que no estaba incluido en sus catálogos.

En ese contexto, la modelo Dolores Barreiro, que también es diseñadora de moda, produjo tapabocas de diseño exclusivo que lejos de recibir halagos fueron blanco de críticas, por sus exorbitantes precios.

Mientras que a los de algodón, la modelo los vende a $5.500, el precio de los “pañuelos tapabocas” de seda cuestan ocho mil pesos más, es decir $13.500.

A través de Instagram, las seguidoras le hicieron notar lo exagerado de los precios de uno de los elementos esenciales para evitar la propagación del coronavirus en Argentina y se mostraron indignadas.

En medio de la pandemia de coronavirus y siendo el uso de tapabocas obligatorio para evitar su propagación, vieron en esta apuesta de Dolores Barreiro un gesto de “oportunismo”.

“¡Presentamos un tapabocas que sí vas a querer usar! Ediciones limitadas de pocos pañuelos-tapabocas exclusivos en seda o algodón. #RunForIt antes de que vuelen”, presentó su marca “Holi” en Instagram.

Y sumó una descripción: el “tapaboca oculto en un pañuelo perfecto”, en una tela de 1 x 1, “100% habitau silk (seda de hábitat) con estampa exclusiva”,dice el texto.

La relación entre coronavirus, tapabocas y el mundo fashion no es algo nuevo. Luciana Salazar protagonizó una polémica cuando lanzó un provocativo mensaje en Twitter para mostrar un barbijo creado por Louis Vuitton, con un precio que ronda los 100 dólares, según lo reflejó Clarín, que recibió incluso una crítica de Vicky Xipolitakis: “Yo era muy pelotuda como vos, pero con la salud NO. Hay gente que se muere, no tienen ni para comer y tampoco pueden ver a su familia, y vos poniendo háganse barbijos de LV, muy desubicada!”, escribió la griega.