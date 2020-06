“Esta noche es ella o yo”, el fatal desenlace de una historia tormentosa

18/06/2020 - 00:02 Policiales

El Tribunal de Alzada al emitir su resolución y considerar que María de los Ángeles Lescano sólo se defendió de los ataques de su ex, le da veracidad a su relato de lo ocurrido aquella fatídica mañana del 12 de noviembre del 2017 en la vivienda del barrio Tradición.

Sin embargo, el calvario de Lescano había comenzado más de diez años antes. Existen registros de denuncias de violencia de género desde el 2007.

A lo largo de una relación signada por la violencia, la mujer tuvo cuatro hijos con el acusado y tenía dos de una relación anterior.

La defensa aportó durante el juicio oral y la audiencia de Alzada, que María de los Ángeles Lescano lo había denunciado a “Pey” por violarla en junio del 2017. El médico forense había constatado las lesiones en esa oportunidad y estaba siendo investigada por la Fiscalía.

Además, había quedado asentado en la Subnaf, que Ibáñez había amenazado con prender fuego a la vivienda en la que ella vivía con sus hijos y que en una oportunidad habría llegado a provocar un principio de incendio, según se desprende de la resolución que se conoció ayer.

En el tiempo que duró la relación se habrían registrado algunas situaciones de violencia en las que la mujer reaccionó, pero los jueces consideraron que esos hechos deben ser entendidos como un mecanismo de defensa ante los reiterados ataques sufridos a lo largo de tantos años y que no se debe suponer sólo en un papel sumiso a la víctima de violencia de género.

Mudanza

María de los Ángeles había tenido que mudarse al barrio Tradición para alejarse de “Pey”. La noche previa a su muerte, el hombre había estado consumiendo bebidas con amigos tras una fiesta familiar en cercanías del domicilio de la mujer, donde también residían dos de los hermanos de ésta, uno de ellos discapacitado.

Según la teoría de la defensa, Ibáñez aguardó en la esquina por horas, a que uno de los hermanos de la mujer saliera y ella quedara sola con el hermano discapacitado, que dormía en una habitación trasera.

A un amigo suyo, cuyo testimonio fue revelado en el juicio oral, “Pey” le habría manifestado “esta noche es ella o yo”, mientras exhibía un cuchillo.

Armado habría ingresado a la vivienda alrededor de las 10 de la mañana. Amenazándola con el cuchillo, la habría llevado hasta una habitación delantera en construcción, con intenciones de mantener relaciones sexuales.

El Tribunal consideró esta situación, mencionada también en la teoría de la fiscalía, que no podía haber consentimiento para la relación sexual bajo ninguna circunstancia, si había sido necesario que ingresara con un cuchillo y con el antecedente de la denuncia de abuso de cinco meses antes.

Discusión y forcejeo

En la habitación, se habría producido una discusión y forcejeo porque ella se negaba a mantener relaciones, según ella misma declaró a lo largo del proceso.

En ese forcejeo habría logrado quitarle el cuchillo y le asestó una herida en el tórax. Según el forense, hubo un solo orificio de entrada, pero dos lesiones en el corazón, quizás por el forcejeo. El médico también advirtió que no había sido empleada mucha fuerza.

La lesión fue de milímetros, pero en una zona sensible. Provocó un shock hipovolémico que demandó varios minutos hasta que se produjo la muerte.

Tras ser herido, “Pey” salió a la calle con el cuchillo incrustado. Arrojó piedras contra la casa de María de los Ángeles, que respondió las pedradas y luego se encerró con sus hijos. Él habría caminado unos 25 o 30 metros y cayó tendido.

Nadie lo auxilió por largos minutos. Luego llegó la Policía y una ambulancia lo trasladó al Regional donde habría ingresado sin vida.

Horas después, un móvil policial llegó a la casa de María de los Ángeles. Los efectivos le informaron el fatal desenlace que ella desconocía hasta ese momento y se la llevaron detenida delante de sus hijos.

Un “hito” en la lucha contra la violencia

Tanto el Dr. Tévez como las miembros de la Red de Abogadas Feministas, Dras. Oyola, Lecuona y Barraza, coincidieron en que fue un fallo altamente satisfactorio.

“Este fallo es histórico porque se aplicó la perspectiva de género para absolver a quien se ha defendido y que ha sido víctima durante muchísimos años de su pareja y que nunca había recibido respuesta a sus pedidos de ayuda”, señalaron.

“El hecho de que hayan reconocido y contextualizado la violencia que sufría María y la defensa enmarcada en todo esto, es un hito para nosotros, una esperanza para las mujeres de salvarse”, afirmaron.

Red de Abogadas Feministas: “Es un reconocimiento de los derechos de las mujeres”

Sin dudas la intervención de la Red de Abogadas Feministas y la unión de diversas organizaciones sociales, feministas y de lucha por los derechos de la mujer, que se comprometieron con la causa, favorecieron a un trabajo conjunto con la defensa de María de los Ángeles Lescano, que permitió reunir los elementos para rebatir las acusaciones en su contra.

Desde la Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero y las “Organizaciones por la Absolución de María Lescano”, como se denominó al resto de las ONG, emitieron un comunicado tras el trascendental fallo:

“El día 11 de julio del año 2019, tres jueces decidieron que María de los Ángeles Lescano debía cumplir 13 años de prisión por defenderse de su ex pareja ‘Pey’ Ibáñez. Esta sentencia desconocía la serie de denuncias por violencia de género realizadas desde el año 2007 por María contra su ex pareja, así como también que ella había actuado en legítima defensa. María no sólo fue violentada por su ex pareja y padre de sus hijos, sino también después por un Poder Judicial que resolvió injustamente y además por aquellos medios de comunicación que la señalaron a pesar de que ella siempre sostuvo: ‘Nunca quise matarlo, sólo me defendí’. A lo largo del juicio llevado en su contra no hubo desacuerdos sobre la existencia de ninguno de los hechos. Sin embargo no se tuvo en cuenta el historial de violencia de género al que fue sometida María, ni el riesgo que corría su vida. Ante esta decisión irrazonable, la defensa de María de los Ángeles planteó un recurso contra la sentencia de juicio oral, insistiendo en su absolución.

En diciembre de ese mismo año, la Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero, representada por las abogadas Andrea Barraza, Luciana Lecuona y Luciana Carolina Oyola, asumió la co-defensa de María junto al defensor Ricardo Rubén Tévez, y seguidamente comenzó la articulación entre diversas organizaciones feministas, barriales y de la diversidad, para el acompañamiento del caso.

El día 28 de febrero ya del año 2020, con una gran movilización afuera de Tribunales y una defensa feminista adentro, se desarrolló la audiencia en la que se debatió el recurso. Los movimientos de mujeres y de diversidades de la provincia asumimos codo a codo la tarea de dar visibilización a esta injusta situación.

El día 17 de junio nos anoticiamos de que el Tribunal de Alzada en lo Penal, integrado por el vocal Cristian Eduardo Vittar y las vocales Sandra Generoso y Olga Estela Gay de Castellanos, ya había resuelto sobre la situación de María de los Ángeles. En lo que para nosotras es una sentencia ejemplificadora, expresan que, sin lugar a dudas, ella había actuado en ‘defensa de sus derechos’ y así es como resolvieron ‘absolver de culpa y cargo a María de los Àngeles Lescano por haber obrado en legítima defensa’.

Consideramos que se trata de una sentencia pedagógica, además de histórica, la del Tribunal de Alzada, ya que tiene presente cuál era la situación en que se encontraba María de los Ángeles, marcada por los años de violencia de género de que fue víctima, las denuncias que realizó contra su agresor, la violencia institucional que significó el hecho de no ser oída y el haber actuado en legítima defensa para proteger su vida. Este paso más en el reconocimiento de los derechos de las mujeres es el resultado de la lucha que no podría llevarse a cabo si no es unidas. Logramos que se tome una decisión judicial con perspectiva de género. Un hecho que no solamente abre el camino para muchas, sino que además sienta un precedente en las actuaciones jurídicas.

María de los Ángeles Lescano recuperó su libertad, y esto gracias al trabajo realizado por su defensa, al acompañamiento de las organizaciones y también porque quienes integraron el Tribunal supieron estar a la altura de la historia.

Agradecemos a todos y cada una de las personas que se solidarizaron, acompañaron y aportaron al trabajo colectivo a lo largo y ancho del país. Sin las redes feministas esto no hubiera sido posible. Seguiremos hermanadas, luchando hasta que todo sea como lo soñamos”.