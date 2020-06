Adolescente habría sido vejada por un automovilista de 42 años en Quimilí

18/06/2020 - 00:24 Policiales

Un individuo de la ciudad de Quimilí, Moreno, fue presentado ayer por su abogado, tras ser acusado por una adolescente de ultrajarla sexualmente.

El hecho habría sido consumado el 15 de julio y la víctima tendría 15 años.

Según la denuncia de la madre en la Comisaría del Menor y la Mujer, la jovencita se encontraba con una amiga en la plaza San Martín de Quimilí.

Allí, el acusado, de 42 años, se presentó alrededor de las 19:30 en su automóvil para llevar a las menores hacia sus domicilios.

En esa circunstancia, luego de que la amiga de la víctima descendiera del auto, el acusado desvió su camino, trabó las puertas y en una zona alejada comenzó a manosear a la menor y la accedió carnalmente.

El escenario habría sido la ruta 116 que se dirige a El Colorado, se supo.

En ese sector, habría estacionado el auto en un camino vecinal frente a la Pista de Aviación. Apagó las luces del vehículo y trabó las puertas.

Posteriormente, llevó de regreso a la víctima y la dejó cerca de su casa.

Ese mismo día, la madre de la adolescente interpuso la denuncia e inmediatamente la fiscal Victoria Sottini efectuó las tareas de rigor y solicitó allanamiento y detención, a la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, quien concedió el requerimiento.

Sottini contaría con un informe socio ambiental, realizado en la antevíspera; entrevista a la hermana de la víctima y un informe del área de Contención.

Desenlace

Ante la contundencia de las pruebas, el sospechoso fue presentado en la víspera por el abogado Mirko Slamich, quien antes habría solicitado eximición de prisión.

‘Abuso sexual con acceso carnal’ en perjuicio de una menor, serían los cargos dominantes.

Por estas horas, la fiscal se encuentra realizando las instrucciones para indagar al acusado, trámite que se materializaría quizá hoy o mañana.

“La mayoría de la gente violada conoce a su violador”

“¿Qué es lo mejor que puedes hacer si te han violado?”, escribió la jovencita en las redes sociales. “Cuidar de tí mismo de la mejor manera posible. Para algunas personas, esto significa denunciar el delito de inmediato y luchar por llevar al violador a la justicia. Para otras personas, significa buscar atenciones médicas o emocionales sin denunciar el delito. Cada persona es diferente. De todos modos, hay tres cosas que toda persona que sea violada debería hacer: saber que la violación no fue culpa suya, buscar ayuda médica, afrontar sus sentimientos”.

Ahondó: “No es culpa tuya. Nadie tiene derecho a mantener relaciones sexuales contigo en contra de tu voluntad. La culpa de una violación siempre reside exclusivamente en el violador. A veces, los violadores intentan ejercer todavía más poder sobre sus víctimas haciendo que se sientan responsables de la violación, culpándolas de lo ocurrido. Un violador puede decir cosas como: ‘Tú me lo has pedido’ o ‘Querías que ocurriera’. Es otra forma que tiene el violador de tomar el control sobre ti. La verdad es que cómo vista una persona, qué diga o cómo actúe nunca es una justificación de una violación. La mayoría de la gente violada conoce a su violador. A veces esto puede llevar a la víctima de una violación a intentar proteger al violador. No te has de preocupar por proteger a la persona que te ha violado. Si quieres denunciar el delito a la policía, hazlo. El hecho de denunciar una violación te puede ayudar a proteger a otras posibles víctimas del violador y te puede ayudar a sentirte un poco menos víctima”. “Hay gente que se siente más cómoda en sesiones individuales hablando cara a cara con un terapeuta. Otros comprueban que el hecho de unirse a un grupo de apoyo, donde se conectan con personas que han sido víctimas de violaciones, les ayuda a encontrarse mejor, les devuelve el poder de seguir adelante con sus vidas. Así que, chicas, les digo hablen, digan, cuenten, no se queden calladas”. “Cuando una mujer dice no es no”.