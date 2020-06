Sebastián González: “Me encantaría hablar del futuro, pero no es momento”

18/06/2020 - 01:04 Deportivo

Sebastián González estaba ilusionado con llevar a Quimsa a la cima de la Liga Nacional, pero su trabajo quedó a mitad de camino, luego de que la AdC decidiera cancelar en forma definitiva la temporada 2019/20.

“La AdC estaba agotando todas las posibilidades para tomar una decisión final y uno veía que podía pasar esto. Es triste, por la temporada que veníamos haciendo, por todo lo que estábamos construyendo con este equipo, que en tan poco tiempo nos habíamos llevado tan bien, pero bueno... Seguro que ellos tienen en cuenta más cosas que las que uno siente y que es lo mejor para todos. Ojalá nos comprometamos, jugadores, dirigentes, entrenadores, para que la liga que viene sea la mejor de todas”, opinó el entrenador cordobés.

Al ser consultado de cara al futuro, explicó: “Yo todavía no tengo contrato. Me he sentido muy bien, muy conforme, muy cómodo, pero habrá que ver cómo vienen las cosas y cómo se dan para la próxima temporada. Me encantaría poder hablar del futuro, pero me parece que todavía no es momento”.

Sebastián González espera reunirse con los dirigentes de Quimsa para definir el futuro de su carrera como entrenador, al margen de que a su equipo todavía le queda la ilusión de jugar las finales de la Champions League.

“Hablaré con la dirigencia para ver cuáles son los pasos a seguir y lo que ellos pretenden. Veré la resolución a tomar y mientras tanto permaneceré en Santiago del Estero”, comentó el cordobés, que en poco tiempo demostró su capacidad como entrenador de alta competencia.