Leonel García tenía la urgencia de volver a ser solista

Mientras el mundo lleva meses “pausado” a raíz de la pandemia de coronavirus, y la humanidad parece estar inmersa en una gran burbuja de incertidumbre, Leonel García, el ex Sin Bandera, compone, avanza en esta vuelta como solista, proyecta, da a luz nuevas canciones y las comparte con el público a través de las plataformas virtuales.

Después de “Normal”, el tema con el que sorprendió imprimiéndole un ritmo “bailable” a su estilo romántico, vuelve a tocar las fibras más íntimas con “Por ti”, la balada de la que habló con EL LIBERAL , desde su casa en México.

“Es la nueva música que estamos haciendo. Estamos digo con mi banda, con la gente que está trabajando conmigo en este proyecto después de una gira muy larga que tuvimos con Sin Bandera y en la que se juntó con Camila. Estuvimos casi cuatro años de gira y la verdad es que había una urgencia de volver a la parte solista, que teníamos un poco abandona y es la música que estamos comenzando a mostrar a la gente, así que estoy muy emocionado”, dijo el cantautor mexicano a través de una videollamada.

¿Qué traes con “Por ti”, en esta versión solista?

“'Por ti' es la segunda canción que sale de este nuevo grupo de canciones. La primera se llama “Normal”, una canción un poquito más 'funckee', más 'groove', más para bailar, y ésta es una balada, creo que podría decir que es la clásica balada que suelo hacer. Es una balada muy dolorosa, muy triste, con una temática que habla de la pérdida, de la pérdida de una persona muy importante, después de que uno puso toda la fe y toda la esperanza en una relación y la persona se va... Es una canción casi de luto, y me parece que es también una crítica a lo que a veces hacemos al poner demasiada responsabilidad en las otras personas para ser felices.

En la letra hablas de los “no” que nos decimos a nuestros proyectos, por el otro...

Cuando empiezas en el mundo del amor, cuando eres adolescente sueles cometer esos errores. Sí los cometí, seguramente, de hacer a un lado cosas que yo quería hacer, sueños que yo tenía, ceder ante el otro porque piensas, en ese momento, que es lo correcto. Piensas que no quieres perder a la persona y como que no entiendes muy bien las prioridades. Entonces, sí lo hice, sé lo que se siente. Ya a estas alturas, tengo 45, más o menos creo que entiendo mejor cómo se tiene que tener una relación, mucho más en armonía, en complicidad, y mucho menos en oposición, que es como a veces la llevas cuando eres joven.

Ahora que haces referencia a tu edad, ¿sientes que has madurado compositivamente en tus letras, en lo que quieres contar?

Espero que sí. No sé exactamente qué tanto. Yo quisiera que se reflejara mi experiencia de vida en la música. A veces, sí, tus personajes reflejan exactamente lo que tú piensas y ahí sí puedes poner toda la información que tienes, y a veces no, a veces son personajes que a lo mejor se están equivocando o están cometiendo errores que tú ya no cometes en la vida real, pero que quieres seguir poniendo el dedo sobre esos errores para que la gente se dé cuenta de que muchas veces nos equivocamos. Hay canciones donde tengo que construir personajes que a lo mejor no han aprendido lo que yo ya aprendí en la vida real. Entonces es bonito, y creo que también es parte de la edad hacer un ejercicio más literario de la imaginación, de creación de personajes que no necesariamente eres tú y autovivencial, o que puede ser producto de la imaginación.

El camino en solitario, en primera persona

“Es un mundo muy diferente. Todo lo que hago solo tiene un grado de responsabilidad y de ‘involucramiento’ absoluto. En realidad, estás al ciento por ciento responsable de lo que vaya a pasar, para bien o para mal, entonces las emociones se multiplican y las sensaciones también”, dijo Leonel García sobre su vuelta a la música solista,después de Sin Bandera.

Y agregó: “Con Sin bandera siempre ha sido una sensación muy bonita, pero siempre compartida, siempre como más relajado ya que tú te ocupas de la mitad o menos, porque tenemos gente que nos ayuda a producir, las decisiones compartidas. Pero en la parte solista se aprende mucho, porque aprendes a producir tú mismo, a tomar decisiones tú mismo desde la cuestión del arte hasta qué canción va a salir ahora, y se siente muy personal, como un proyecto de casa, y me siento muy feliz siempre que retomo la carrera solo. Cada logro se siente como un gran, gran logro, así que estoy disfrutando mucho de cada paso y espero que en la Argentina a la gente le guste mucho esta canción y pronto nos podamos volver a ver en Santiago, y en varias ciudades que hace mucho o nunca he podido estar”.

“El lanzamiento de nuevas canciones es como un acto de fe, de pensar que todo va a estar bien”

Aunque está concentrado en nuevos proyectos, con dos discos en camino, “Amor pasado” y otro que lo conectará con sus raíces mexicana, Leonel García, el ex Sin Bandera, no está ajeno a lo que vive el mundo por la expansión del Covid-19 y sus efectos en la economía y en el futuro de todas las actividades.

“Es un momento difícil. Por un lado trato de reflexionar y de mejorar algunas ideas que tenía respecto de cosas y de poner en práctica en la vida real esas ideas, pero por otro lado también hay un miedo a la situación como está, cómo va a estar en el futuro. Es algo que nos tiene a todos asustados, a nivel económico. Estamos teniendo una crisis muy fuerte en México por el tipo de manejo que está teniendo la gente que gobierna la economía. Estamos pasando por momentos de incertidumbre y no sabemos qué tan rápido nos vamos a recuperar de la crisis económica que va a quedar después de la epidemia; y no sabemos tampoco cuándo va a terminar la epidemia porque todavía hay información muy ambigua al respecto. Desconocemos si habrá una nueva vacuna, o si no, o si en cuánto tiempo. Todo es muy confuso. Toda esa incertidumbre se suma y complica el tener buenas perspectivas”, comentó el cantautor mexicano a EL LIBERAL. Y agregó sobre su nuevo tema y sus planes hechos discos: “Es como un acto de fe. Pensar que todo va volver a estar bien, entonces yo sigo trabajando como si todo fuera a estar bien. Espero que sí, tener mucho trabajo nuevo para que cuando esto pase y podamos volver a hacer shows en vivo, la gente tenga muchas razones por las cuales ir a vernos tocar; muchas canciones que quieran escuchar en vivo. En un par de meses vamos a lanzar un disco de música mexicana, que tiene mucho más de las raíces que yo crecí escuchando, entonces todo esto creo que lo vamos a poder llevar al vivo, y creo que será interesante para la gente ir a escucharlo. Entonces mi visión está puesta en un futuro posible, adonde los conciertos puedan volver a suceder y la gente pueda volver a vernos”.