CARTELERA TV | 18 de junio de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO
10.15 CASADOS CON HIJOS
11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 EL PRECIO JUSTO
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?
18.00 ALAS ROTAS
19.00 ELIF
19.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
19.45 ELIF (CONTINÚA)
20.15 SORTEO DE TARJETA SOL Y BSE
20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 TELEFÉ NOTICIAS
22.00 JESÚS
23.15 30 AÑOS JUNTOS
00.15 STAFF
00.45 CUENTOS INOLVIDABLES
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
16.00 FANÁTICAS
17.00 VHS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES DEL SUD vs. REGATAS (R)
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA
21.30 PEDALIER
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
23.30 LO MEJOR DE QUIMSA: OLÍMPICO vs. QUIMSA (R)