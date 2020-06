Los argentinos pueden salir del país, pero no podrán exigir garantía de repatriación

18/06/2020 - 21:51 País

No está prohibido salir del país. Si algún argentino quisiera hacerlo, aun en el contexto actual de pandemia y cierre de fronteras, debería aducir un motivo que lo justifique para atravesar el puesto de Migraciones. Entre las formas obligatorias para llegar a destino se agrega ahora la firma de un trámite, que consiste en una declaración jurada mediante la cual el viajante renuncia a reclamarle al Gobierno que lo asista en el regreso al país.

Con este agregado, el Gobierno nacional intenta evitar que se genere una segunda ola de varados que se sume a los argentinos que quedaron desperdigados por el mundo en el momento en que se decretaron los cierres de frontera y que todavía no pudieron regresar.

Uno de los puntos de este particular documento reza: "Declaro conocer que el Estado Argentino no podrá garantizar mi regreso al país durante el plazo de tiempo en el que se encuentran suspendidos los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las 'zonas afectadas'".

El nuevo trámite no fue comunicado oficialmente por la Dirección Nacional de Migraciones, pese a que es una norma de alcance general. Sin embargo el modelo de la declaración jurada está disponible en el sitio web del organismo, dentro de los trámites necesarios al momento de dejar el país. Su vigencia, señalan fuentes oficiales, está atada al plazo por el que se extiendan los cierres de frontera. Es decir, dejará de ser un trámite necesario recién cuando se normalice el flujo aerocomercial.

Cabe destacar que la firma de esta declaración jurada no significa, sin embargo, que quienes salgan del país no puedan regresar. No hay ningún obstáculo para que una persona que salió luego de firmar esta declaración compre un pasaje en un vuelo especial de repatriación autorizado por el Gobierno local, aunque sin tener prioridad para obtener un lugar. Además, una vez de regreso en el país están obligados -como todos- a hacer 14 días de cuarentena.