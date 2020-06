Raed: “La opinión de Gallardo es parcial”

19/06/2020 - 00:18 Deportivo

Las declaraciones que el miércoles pasado vertió Marcelo Gallardo, entrenador de River, fueron fuertes y era lógico que no pasaran desapercibidas. El “Muñeco” reclamó un mayor accionar a la AFA y al Gobierno para la vuelta a los entrenamientos y varios salieron a responderle.

EL LIBERAL se comunicó con Guillermo Raed, que además de presidente de Mitre es vicepresidente por el ascenso interior de AFA, quien dijo no estar de acuerdo con el “Muñeco”, a pesar de respetar su opinión y postura.

“Gallardo es una figura importante dentro del fútbol, además de tener grandes condiciones como entrenador, es un actor principal y como tal defiende sus intereses. Pero en este caso su opinión es parcial. Nosotros, desde AFA, somos muy cautelosos en este tema y por eso el fútbol no va a volver hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias correspondientes. Y esa es una decisión que le compete al Gobierno Nacional”, manifestó.

Otro de los cuestionamientos que hizo el director técnico de River tiene que ver con las recientes declaraciones del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, de que la vuelta a los entrenamientos se producirá recién cuando “todo el país esté en fase 4” de la cuarentena. El “Muñeco” consideró “injusto” que no se les permita entrenar a los jugadores que están en provincias donde no hay circulación del virus.

Al respecto, Raed comentó: “La decisión de retomar los entrenamientos cuando todo el país esté en fase 4 tiene que ver con que todos puedan comenzar al mismo tiempo. Además, estamos viendo casos de provincias como Jujuy, que se ofreció a recibir equipos para realizar pretemporadas, o Mendoza, que no tenían casos y ahora aparecieron, por lo que están retrocediendo de fase. No queremos que, una vez que arranquemos, tengamos que retroceder”.

A nadie escapa que Gallardo es una figura relevante del fútbol argentino. Por eso sus declaraciones hacen más ruido que las de cualquier otro protagonista. Incluso hasta llegó a ser fuente de consulta del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre la vuelta de la actividad. Entonces, sus declaraciones podrían interpretarse como una forma de meter presión. Pero para Guillermo Raed, esa presión no es hacia la AFA.

“En todo caso, si Gallardo estuviera buscando meter presión, entiendo que lo haría hacia el Gobierno y no hacia la AFA. No es potestad nuestra tomar esa decisión. Insisto en que serán las autoridades gubernamentales las que decidan. Hasta que eso no suceda, el fútbol no va a volver”, explicó.

Protocolos

Guillermo Raed destacó también el intenso trabajo que viene realizando AFA en la confección de protocolos para cuando regrese la actividad, defendiendo a la entidad madre del fútbol argentino de quienes la acusan de cierta pasividad en el tema.

“No es como dicen en algunos medios que en AFA no se está haciendo nada. Ya se creó una comisión médica que trabaja en el tema de los protocolos. Se están analizando y evaluando para poder presentarlos”, comentó.

“Tenemos cierta ventaja con lo que sucede en Europa, donde está volviendo todo a la normalidad. Esos protocolos, si funcionan, nos sirven como modelos. Lógicamente habrá que adaptarlos a los clubes de nuestro país, que en su mayoría no tienen las comodidades en cuanto a infraestructura de los clubes europeos”, concluyó el dirigente de la AFA.